Arbeitssieg in Bunnen: Hollage festigt Platz fünf

Blau-Weiss Hollage hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit einem 1:0-Auswärtssieg beim DJK-SV Bunnen drei wichtige Punkte eingefahren. Co-Trainer Alexander Helm sprach von einem „klassischen Arbeitssieg“ und hob die starke erste Halbzeit seines Teams hervor.

Blau-Weiss Hollage bleibt in der Spitzengruppe der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Mit dem 1:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten DJK-SV Bunnen sammelte das Team um Trainerduo Robert Borgelt und Alexander Helm den zweiten Auswärtssieg der Saison und rangiert mit neun Punkten auf Tabellenplatz fünf.

Co-Trainer Helm zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit dem Auftritt: „Bunnen hat genau so gespielt, wie wir sie erwartet hatten, und wir konnten dementsprechend nach unserem Spiel starten, konnten uns darauf einstellen.“ Besonders die erste Halbzeit sah er klar dominiert von seiner Mannschaft: „Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit wesentlich mehr vom Spiel, das Spiel klar dominiert, hatten mehr Ballbesitz – das Spiel fand mehr oder weniger in deren Hälfte statt. Wir gehen auch somit dann verdient 1:0 in die Pause.“

Nach dem Seitenwechsel wurde es jedoch enger. „Nach der Pause hatte Bunnen umgestellt, hat uns dann schon ein bisschen vor Probleme gestellt“, erklärte Helm. Hollage brauchte einige Minuten, um sich neu zu sortieren, bekam aber wieder die Kontrolle: „Wir haben dann aber auch nach der guten Hälfte der zweiten Halbzeit wieder mehr Zugriff aufs Spiel.“