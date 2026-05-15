Arbeitssieg im Titelrennen

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover gewinnt mit 3:2 beim FC Lehrte und behauptet damit die Tabellenführung. Die Gastgeber verkürzen zweimal, können die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Die Gäste gingen in der 37. Minute durch Nils-Simon Riebesell in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Jannik Woltersauf 2:0 (44.) und verschaffte Hannover damit eine komfortable Ausgangslage.

Die SG 74 Hannover hat ihre Pflichtaufgabe im Aufstiegsrennen erfüllt und sich beim FC Lehrte mit 3:2 durchgesetzt. In einer Partie mit mehreren Wendungen behielt der Tabellenführer die Oberhand.

Doch der FC Lehrte meldete sich nach dem Seitenwechsel zurück. Finn Jüttner verkürzte in der 53. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Die Antwort der SG 74 folgte allerdings wenig später: Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte Nils-Simon Riebesell den Zwei-Tore-Abstand erneut her (60.).

Spannend wurde es noch einmal in der Schlussphase. Finn Jüttner traf per Foulelfmeter zum 2:3 (81.), der Ausgleich gelang Lehrte jedoch nicht mehr.

Mit dem Sieg zieht die SG 74 Hannover mit nun 66 Punkten wieder an SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II vorbei und übernimmt die Tabellenführung zurück. Der Verfolger aus Ramlingen hat allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert.

Der FC Lehrte verbleibt nach der Niederlage bei 34 Punkten auf Rang zwölf.

FC Lehrte – SG 74 Hannover 2:3

FC Lehrte: Finn Jüttner - Trainer: Kesip Caran

SG 74 Hannover: Nils-Simon Riebesell, Jannik Wolters - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Schiedsrichter: Konrad Einhorn

Tore: 0:1 Nils-Simon Riebesell (37.), 0:2 Jannik Wolters (44.), 1:2 Finn Jüttner (53.), 1:3 Nils-Simon Riebesell (60.), 2:3 Finn Jüttner (81. Foulelfmeter)