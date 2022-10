Arbeitssieg im Ost-Duell Am 10.Spieltag empfing der SV Schmölln 1913 die abstiegsbedrohten Gäste vom SV BW Niederpöllnitz auf dem Sportplatz Sommeritzer Straße.

Niederpöllnitz stand von Beginn an tief und beschränkte sich aufs verteidigen. Das angedachte Konzept sollte allerdings nur 8 Minuten funktionieren. Nach einer schönen Körpertäuschung konnte Eric Lochmann nur per Foul gestoppt werden. Den Foulelfmeter verwandelte Friedrich May sicher zur frühen Schmöllner Führung. Auf der Gegenseite kommt ein Niederpöllnitzer Spieler nach einem Freistoß zum Abschluss, doch der Ball geht weit übers Tor von Aminu Mohammed. Nach einem guten Angriff über die rechte Seite legt Florian Pitschel uneigennützig quer und lässt somit die nächste gute Gelegenheit verstreichen. Auch der überrascht wirkende Eric Rüger bekommt in der 21.Spielminute keinen richtigen Druck hinter den Ball. Trotz der Chancenvorteile und mehr Ballbesitz ist das Schmöllner Spiel zu hektisch, zu fehlerbehaftet und oft zu kompliziert angelegt. Niederpöllnitz wurde bis zum Pausenfiff mutiger und suchte ihr Heil im schnellen Umschaltspiel. Beleg dafür waren die Chancen von Paul Menzel, Dominic Nitzsche und Rico Heuschkel, welche allerdings keinen Gästetreffer einbringen. Somit geht es mit dem 1:0 aus Schmöllner Sicht in die Pause.

Der 2.Durchgang sollte für die anwesenden Zuschauer mehr Spannung bereithalten. Nach schönem Pass in die Tiefe findet Eric Lochmann‘s Flanke Leon Schulze, der per Kopf vergibt (48.). Auf der Gegenseite hat der Abschluss von Niederpöllnitz zu wenig Druck, so dass Aminu Mohammed problemlos klären kann(50.). Nach einem Freistoß von der Mittellinie kann sich Paul Menzel im Luftduell gegen 2 Schmöllner behaupten und köpft aus Nahdistanz zum Ausgleich ein (53.). Schmölln wechselt und bringt mit dem lange verletzten René Neumaier eine Offensivkraft ins Spiel. Selbigem Spieler verspringt der Ball allerdings nach super Spielzug über die linke Seite und es bleibt somit weiterhin beim 1:1. Die Heim-Elf bleibt am Drücker und hat durch Friedrich May die nächste Chance, doch dessen Lupfer wird vor der Torlinie geklärt. Weiter geht es in Richtung Niederpöllnitzer Tor. Nach einem Eckball kommt Leon Schulze per Direktabnahme zum Abschluss, doch der Göstehüter ist auf dem Posten. Viel Glück hatten die Gastgeber nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Paul Menzel zieht unvermittelt ab und drischt den Ball gegen das Lattenkreuz. Auf der Gegenseite macht es Friedrich May besser und überlupft den Hüter der Gäste zum 2:1. In der Nachspielzeit macht die Rauch/Hofmann-Elf den Sack zu. Leon Schulze zieht auf links davon und bedient den eingewechselten Paul Baumgärtel, der nur noch zum 3:1 einschieben muss und somit den Endstand herstellt.