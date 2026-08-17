Arbeitssieg im Niko-Nissen-Stadion

Torhüter Jorge Hansen (Frisia) konnte seiner Beschäftigung mangels Arbeit kaum nachgehen. – Foto: Olaf Wegerich

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat seinen ersten Heimsieg der Saison eingefahren und den TSV Kropp mit 3:0 (2:0) bezwungen. In einer insgesamt highlightarmen und von personellen Sorgen auf beiden Seiten geprägten Landesliga-Partie, die von Schiedsrichter Chris Olimsky souverän und unaufgeregt geleitet wurde, sicherte sich Frisia am Ende einen verdienten und standesgemäßen Erfolg.

Beide Mannschaften gingen personell stark gebeutelt in die Begegnung: Während Frisia unter anderem auf Jannik Drews (Bandscheibenvorfall) verzichten musste und nur eine dünn besetzte Bank aufbot, traten die Gäste aus Kropp mit dem etatmäßigen Torwart Leve Krackert im Sturmzentrum über 90 Minuten an.

Auf dem Rasen entwickelte sich von Beginn an eine zähe Angelegenheit. Kropp versuchte es primär mit weiten Schlägen, Frisia verteidigte dies resolut weg, leistete sich im eigenen Spielaufbau jedoch ebenfalls einige UngenaWir kamen eigentlich ganz gut in das Spiel rein - hatten doch gute Ansätze, das spielerisch zu lösen mit einem vernünftigen Spielaufbau. Und ja, wir wurden von Frisia dann aber auch früh angegriffen und zwischen der 20. und 30. Minute fielen dann die, ja zwei wirklich vermeidbaren Gegentore nach Fehlern bei uns im Spielaufbau, wo Frisia wirklich gut und schnell umgeschaltet hat“, beschrieb Kropps Checoach Julian Schröder die wohl entscheidenden Minuten.

Zunächst setzte sich Jesse Traber nach einem schönen Pass von Morten Höfer auf dem linken Flügel durch und bediente Jawad Shams, der den Ball in der 24. Minute aus elf Metern geschickt über den Spann rutschen ließ und unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 verwandelte.

Nur fünf Minuten später war es Jesse Traber selbst, der nachlegte: Über Marvin Bruhn und Torge Sönnichsen kombinierte sich Frisia dynamisch über die rechte Außenbahn nach vorne. Nach Zuspiel von Shams schloss Traber in der 29. Minute aus rund elf Metern ansatzlos ins linke Eck zum 2:0 ab.

Frisia macht den Deckel drauf

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Kropp fehlten die spielerischen Mittel, um für echte Gefahr vor dem Tor von Jorge Hansen zu sorgen (insgesamt nur zwei gegnerische Abschlüsse in der Partie). Frisia kontrollierte das Geschehen weitgehend, verpasste es durch unpräzise Abspiele jedoch, das Resultat noch deutlicher in die Höhe zu schrauben.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 58. Minute: Nach einem präzisen Freistoß von Jannik Danielsen kam Marvin Bruhn im Kopfballduell gegen Lars Brand zuerst an den Ball, sodass das Spielgerät zum 3:0 im Netz landete. In der Folge verzeichneten die Leihgabe aus der zweiten Herren, Yannick Schwerdtfeger, Shams, Bruhn sowie Morten Höfer aus der Distanz weitere Möglichkeiten, ehe die Begegnung unspektakulär zu Ende ging.

"Unterm Strich zählen die drei Punkte"

„Ein 3:0 ist eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Es war sicherlich kein schönes oder spielerisch hochklassiges Spiel, aber man hat beiden Teams angemerkt, dass sie personell aktuell ziemlich gebeutelt sind. Wir hätten es an vielen Stellen sauberer und zielstrebiger ausspielen können, doch dafür fehlten uns heute etwas die Übersicht und die Präzision. Unterm Strich zählen die drei Punkte, der Sieg geht auch in dieser Höhe völlig in Ordnung“, lautete das Statement von Spielführer und Kapitän Marvin Bruhn.

Julian Schröder erkannte auch den verdienten Sieg der Gastgeber an: „Ja, summa summarum war das dann eine verdiente Niederlage. Frisia hat es dann irgendwie cleverer gemacht, uns auch wenig Tormöglichkeiten gegeben. Und ja, Glückwunsch an Frisia und für uns geht das dann Freitag weiter.“ Im Heimspiel am 5. Spieltag in der Landesliga Schleswig erwartet das Schröder-Team den TSV Hattstedt. Frisia hat eine lange Tour mit dem Spiel im Osten von Kiel beim TSV Klausdorf am Samstag vor sich.

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