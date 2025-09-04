Arbeitssieg im Kreispokal gegen FC Teutonia München

Nachdem wir die ersten 35 Minuten unseres Spiels ungenau und träge gestalten, laden wir die Gastgeberinnen immer wieder zu hohem Pressing ein, welches durch fehlender Spielfreudigkeit auf unserer Seite mit dem Gegentor bestraft wird.
Die letzten 10 Minuten in Halbzeit 1 finden wir unseren Spielrhythmus und kommen im Spiel an. Nach schnellem Umschaltspiel bekommen wir eine Ecke, welche zum Ausgleich durch Jul führt.
In Halbzeit 2 starten wir wieder gut rein. Wir dominieren das Spiel, kreieren gute Chancen, welche in der 59. Minute dann durch unseren Neuzugang Toni zur Führung führt.
Dem hektischen Spiel und hohem Pressing der Gastgeberinnen in den letzten Spielminuten können wir stand halten und ziehen mit diesem 2:1 Sieg in die nächste Runde ein.
Am Sonntag treffen wir dann auf unseren Liga-Konkurrenten des TSV Turnerbund München.