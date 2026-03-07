Arbeitssieg im IHB Parkstadion BBC 08 bleibt ungeschlagen von Michael Klocke · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der BBC 08 hat sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Lok Altmark Stendal mit 2:1 (2:1) für sich entschieden und bleibt damit in der LK 1 weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Vor 150 zahlenden Zuschauern im IHB Parkstadion entwickelte sich eine intensive und kampfbetonte Begegnung.

Die Partie begann mit hohem Tempo und viel Einsatz auf beiden Seiten. Die Gäste aus Stendal präsentierten sich als erwartet unangenehmer Gegner, gingen aggressiv in die Zweikämpfe und störten früh den Spielaufbau der Hausherren. Dennoch gelang es dem BBC, zunehmend Kontrolle über das Spielgeschehen zu gewinnen. In einer lebhaften ersten Halbzeit fielen sämtliche Treffer der Begegnung. Der BBC nutzte seine Offensivaktionen konsequent und erspielte sich eine 2:1-Führung, die zugleich den Pausenstand bedeutete. Lok Altmark Stendal II hielt kämpferisch dagegen und blieb durch schnelle Umschaltmomente stets gefährlich, sodass die Führung hart erarbeitet war.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit viel Intensität im Mittelfeld. Beide Defensivreihen arbeiteten konzentriert, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Die Burger Mannschaft zeigte sich taktisch diszipliniert, verteidigte kompakt und ließ in der zweiten Halbzeit keinen weiteren Treffer mehr zu. Am Ende stand ein verdienter Arbeitssieg, der vor allem auf Einsatzbereitschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit und mentaler Stabilität basierte. Gegen einen starken und engagierten Gegner war es ein wichtiger Dreier, um die Tabellenführung weiter zu behaupten.