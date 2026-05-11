Arbeitssieg hält SG Neulangen/Langen auf Rang zwei von P. M. · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Neulangen/Langen

Nach der bitteren Niederlage in der Vorwoche hat die SG Neulangen/Langen die passende Antwort geliefert. Gegen den TuS Obenstrohe setzte sich die Mannschaft von Hendrik Schutte im heimischen Niederlangen mit 1:0 durch und festigte damit den zweiten Tabellenplatz der Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Nord. Der Sieg war verdient, fiel am Ende aber knapper aus, als es die Spielanteile vermuten ließen.

„Hasselbrocker Flügelzange“ bringt die Führung Von Beginn an übernahmen die (Neu-)Langenerinnen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz und frühem Pressing setzte die SG die Gäste unter Druck, ließ jedoch zunächst mehrere Möglichkeiten ungenutzt.

In der 24. Minute fiel dann doch die verdiente Führung. Nach einer Flanke von Maike Specker traf Mariel Leuker souverän zum 1:0. Der Treffer verlieh den Gastgeberinnen zusätzlich Sicherheit, doch trotz weiterer guter Chancen blieb die Chancenverwertung das große Thema des Abends. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause. Viele Chancen, aber nur ein Treffer