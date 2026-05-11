Arbeitssieg hält SG Neulangen/Langen auf Rang zwei

Nach der bitteren Niederlage in der Vorwoche hat die SG Neulangen/Langen die passende Antwort geliefert. Gegen den TuS Obenstrohe setzte sich die Mannschaft von Hendrik Schutte im heimischen Niederlangen mit 1:0 durch und festigte damit den zweiten Tabellenplatz der Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Nord. Der Sieg war verdient, fiel am Ende aber knapper aus, als es die Spielanteile vermuten ließen.
„Hasselbrocker Flügelzange“ bringt die Führung
Von Beginn an übernahmen die (Neu-)Langenerinnen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Ballbesitz und frühem Pressing setzte die SG die Gäste unter Druck, ließ jedoch zunächst mehrere Möglichkeiten ungenutzt.
In der 24. Minute fiel dann doch die verdiente Führung. Nach einer Flanke von Maike Specker traf Mariel Leuker souverän zum 1:0. Der Treffer verlieh den Gastgeberinnen zusätzlich Sicherheit, doch trotz weiterer guter Chancen blieb die Chancenverwertung das große Thema des Abends. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.
Viele Chancen, aber nur ein Treffer
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG Neulangen/Langen die aktivere Mannschaft. Immer wieder erspielte sich das Team gefährliche Situationen, doch entweder fehlte der letzte präzise Pass oder der Abschluss blieb zu ungenau. Obenstrohe verteidigte kompakt und kam vereinzelt ebenfalls zu Torchancen, ohne jedoch entscheidend gefährlich zu werden.
Trainer Hendrik Schutte reagierte im zweiten Durchgang mehrfach personell. In der 60. Minute kamen Carina Focks und Marina Albers für Judith Düthmann und Eva-Maria Schulte ins Spiel. Zehn Minuten vor Schluss folgte ein weiterer Doppelwechsel mit Leandra Becker und Alida Klahsen für Pia Schmitz und Helen Rüschen.
Da nach dem Seitenwechsel kein weiterer Treffer mehr fiel, blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg. Mit nun zwölf Punkten aus den vergangenen fünf Spielen behauptet die SG Neulangen/Langen weiterhin Rang zwei der Tabelle. Bereits am Mittwoch wartet im vorletzten Heimspiel der Saison der TuS Hinte.
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