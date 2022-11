Arbeitssieg gegen zweikampfstarke Germanen aus Friedrichstal

Nachdem die Germanen von der Fasanengartenmauer am vergangenen Spieltag auf dem „Acker von Blankenloch“ die ersten Punkte der Runde haben liegen lassen, war die Motivation im anstehenden Spiel gehen den FC Germania Friedrichstal umso höher. Der Gegner hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass man die unterschiedliche Positionierung der Kontrahenten in der Tabelle unbeachtet lassen wird und man klar auf Sieg spielen möchte.

Die Vorzeichen und das beste Fußballwetter versprachen ein gutes Spiel und einen noch härteren Kampf. Der Platz lag da wie ein Teppich, die heimischen Fans waren bereits vor dem Spiel in Stimmung und die Sonne strahlte über das Wildparkareal.

Nachdem der Anpfiff erfolgte, konnte man allerdings nichts von der versprochenen „Siegeseinstellung“ der Gäste erkennen. Friedrichstal stand tief in der eigenen Hälfte und attackierte erst hinter der Mittellinie, so dass die Germanen die Pille ruhigen Gemühtes in den eigenen Reihen zirkulieren lassen konnten. Mit der ersten offensiven Aktion der Hausherren wurde dann auch schnell der Matchplan der Gäste deutlich: Harte Zweikämpfe am Rande des Legalen. So wurde Hahn nach einer sauberen Ballstafette unmittelbar vor dem gegnerischen Sechzehner unsanft von den Beinen geholt. Nachdem Lehnhard beim fälligen Freistoß noch an der Mauer scheiterte, bewies Schmidt den richtigen Riecher und schob dem Abpraller in der 1. Minute zur frühen 1:0-Führung der Hausherren in die Maschen. Die Grün-Weißen nahmen das zweikampfbetonte Spiel der Gäste gut an und hielten stark dagegen. In der Folge gab es immer wieder Freistöße im Mittelfeld auf beiden Seiten. Ein solcher Freistoß führte dann zum frühen Schock der Hausherren. Nachdem die Gäste einen Freistoß aus der eigenen Hälfte diagonal über den Rasen droschen und die Germanen-Abwehr ebenjenen Ball unterschätzte, nahm der Gäste-Stürmer Schöne den Ball im Sechzehner sauber runter und brachte den Ball bedacht im rechten unteren Eck unter (9.). Damit musste die Germanen-Elf ihren dritten Gegentreffer der laufenden Saison hinnehmen. Man blieb vom frühen Ausgleichstreffer allerdings unbeeindruckt. Unmittelbar nach dem Ausgleich vergab Hansmann zwar zwei gute Torchancen, der Torhunger und der Wille, dieses Spiel für sich zu entscheiden, wurde hierdurch allerdings noch deutlicher. So dauerte es nicht mehr lang, bis man sich mit dem erneuten Führungstreffer belohnte. Nach starkem Pressing auf die Gäste-Abwehr unterlief ebenjener ein gefährlicher Fehlpass, welcher aufmerksam abgefangen und auf Hansmann durchgesteckt wurde. Dieser bewies Übersicht und legte im Sechzehner für Lenhard auf, welcher den Ball sicher zur 2:1-Führung im Tor unterbrachte (27.). Im weiteren Verlauf der erste Hälfte passierte fußballerisch nicht mehr viel. Durch harte Zweikämpfe auf beiden Seiten, zahlreichen Fouls im Mittelfeld und Ideenlosigkeit gegen die tiefstehende Gäste aus Friedrichstal ging es mit einer dennoch hochverdienten 2:1 Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte begangen die Jungs von Trainer Beckmann, wie sie die erste Hälfte aufhörten. Das Spiel wurde zu großen Teilen kontrolliert und das körperbetonte Spiel beibehalten. Zu erwähnen sind an dieser Stelle die zahlreichen Verwarnungen auf beiden Seiten: Insgesamt gab es drei gelbe Karten auf Seiten der Germanen aus Karlsruhe und fünf gelbe Karten sowie eine gelb-rote Karte auf Seiten der Gäste aus Friedrichstal. Der Unparteiische hatte alle Hände voll zu tun.