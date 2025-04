Arbeitssieg gegen VFL 93..

Unsere 1.Liga hat gestern Mittag die 3 Punkte in Quickborn behalten und rutscht wieder hoch auf Platz 3.

Ziemlich schnell liefen unsere Männer einem 0:1 Rückstand hinterher, ehe 2 Minuten später Hüneburg für uns ausglich. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine.

Nach der Halbzeit konnten wir mehr Druck nach vorne aufbauen und Panagiotis traf kurz nach Wiederanpfiff zum 2:1.

Ein großes Chancen-Plus auf unserer Seite, die aber leider allesamt ungenutzt blieben sorgte am Ende für den Endstand von 2:1 für den TuS.

Diese 3 Punkte waren besonders wichtig, da wir den Negativtrend aus den letzten Spielen nun beenden konnten und zugleich auf Tabellenplatz 3 geklettert sind. Das Saisonziel (Platz 2) ist mit nur 2 Punkten Rückstand auf BU weiter in greifbarer Nähe..