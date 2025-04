Arbeitssieg gegen Tabellenschlusslicht

Nicht schön, aber immens wichtig: Das war der Heimsieg unseres Kreisligateams gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten FC Alemannia Eggenstein. Die Gäste standen von Beginn an tief in der eigenen Hälfte und ließen den TSV das Spiel machen. Die erste Chance zur Auerbacher Führung vergab Kapitän Balzer nach Zuckerzuspiel von Wildenhayn relativ frei vor FC-Keeper Loesch (9.). Eine gut getretene Hauser-Ecke klärten die Alemannen in höchster Not vor Guthmann per Kopf (20.), bevor sie durch ihren einzigen Torschuss in der ersten Hälfte in Führung gingen. Nach einem Freistoß von der Mittellinie bekam die Auerbacher Hintermannschaft die Gefahr nicht gebannt und Gimmel nagelte die Kugel humorlos zur Eggensteiner Führung ins lange Eck (23.). Weitere Abschlüsse von Wernert und wiederholt Hauser verfehlten ihr Ziel oder wurden von Loesch entschärft. So dauerte es bis kurz vor dem Pausenpfiff, als David Guthmann eine Hereingabe von Janic Meier zum mehr als verdienten Ausgleich verwertete. Somit ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern das gleiche Bild wie in Hälfte eins: Die Eggensteiner trauten sich kaum mal aus ihrer eigenen Hälfte und lauerten auf Konter, während die Bernecker-Elf versuchte, das Abwehrbollwerk zu durchbrechen. Eine schöne Kombination über Wernert und Rapp parierte Loesch ebenso wie einen Kopfball von Guthmann nach Baier-Flanke von der rechten Seite (52.). Nach einer Balzer-Ecke und dem folgenden Kopfball von Janic Meier benötigte der Alemannen-Keeper dann schon die Mithilfe des Aluminiums, um nicht erneut hinter sich greifen zu müssen (55.). Doch noch sollte es eine Weile dauern, bis die Führung bejubelt werden konnte. Auch Wernert scheiterte an Loesch und Baiers Nachschuss wurde geblockt (68.), bevor Loesch im nächsten Anlauf gegen Wernert erneut Sieger blieb. Mit Erismann, Pitz und Pfeiffer schickte unser Trainertrio für die Schlussphase ein paar neue Offensivkräfte aufs Feld, was auch prompt belohnt werden sollte. Nach einem Foul an Erismann legte sich Valentin Hauser den Ball zurecht und zirkelte den Freistoß zum erlösenden 2:1 ins Netz (74.). Den dritten Treffer des Tages legten sich die gebeutelten Gäste nach einer schönen Pitz-Flanke von der rechten Seite dann selbst ins Netz (86.) und besiegelten so den 3:1-Endstand in einer wenig ansehnlichen Kreisligapartie.