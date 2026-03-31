Arbeitssieg gegen Gundremmingen

Die Gäste schienen sich einiges vorgenommen zu haben und hielten von Beginn an gut dagegen. Die SGBM brauchte etwas, um richtig ins Spiel zu kommen. Nachdem man noch eine Doppelchance vergab, wurde Alexander Nusser im Strafraum zu Fall gebracht. Beim fälligen Elfmeter verlud David Bendele den ansonsten gut haltenden Franz Schwarz und brachte seine Farben in Führung (1:0, 17. Minute). Die Gäste steckten nicht auf und die SGBM hatte Glück, dass Maximilian Mayr nach einem Foul als letzter Mann nicht mit Rot vom Platz flog. Im Gegenzug erhöhte Manuel Schulz auf 2:0 (34.) mit einem abgefälschten Schuss.

Auch nach der Pause gaben sich die Gäste nicht auf und hielten weiter mit. Die SGBM hielt den Druck auf Gundremmingen nicht hoch genug oder verpasste es seine Gelegenheiten in Tore umzumünzen. Gefährlich war noch ein Freistoß von Thomas Bilz. Erst kurz vor Ende konnte man den Vorsprung ausbauen. Alexander Nusser erwischte mit seinem Freistoß den Torhüter auf dem falschen Fuß und traf direkt ins Tor (3:0, 80.) Manuel Schulz mit seinem zweiten Treffer sorgte für das 4:0 (83.). Kurz vor dem Ende noch eine Großchance von Robin Lang, sein Schuss konnte vom Gästekeeper gerade noch am Pfosten vorbeigelenkt werden. (UEB)