Arbeitssieg gegen ein gutes Schlusslicht Vor einer wiederum stattlichen Kulisse behielten die Einheimischen in einem gutklassigen Verbandsligamatch am Ende verdient die Oberhand und bleiben damit auch weiterhin Tabellendritter.

Der FC die spielbestimmende Mannschaft in beiden Halbzeiten, hatte trotzdem viel Arbeit mit dem TSV. Dabei wurden klare Tormöglichkeiten von den FC-Angreifern nicht genutzt, um das Spiel vorher zu entscheiden. So dauerte es bis zur 81. Minute bis der nach seiner Gelbsperre wieder mitwirkende Patrick Hook kurz nach der Mittellinie angespielt wurde und er allein aufs TSV-Tor zusteuerte und erfolgreich abschloss.

Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen und die erste Toraktion besaßen die Einheimischen durch Fabian Kühne, aber der Winkel zum Tor war zu spitz. Die Gäste, die sehr tief standen, waren aber durch schnelles Umschalten sofort da und bedrohten auch das Gehäuse der Gastgeber, in dem diesmal Volodymir Onyshchenko stand und seine Sache gut machte. Etwas Glück hatte er auch, als die Gäste einmal die Latte trafen. Überhaupt versuchten es die SG aus Gera-Scheubengrobsdorf immer wieder mit Fernschüssen, ansonsten fehlte ihnen bei der diesmal sehr aufmerksamen FC-Abwehr das Durchsetzungsvermögen. Die Einheimischen versuchten es hingegen über die Flügel und erspielten sich einige gute Möglichkeiten, aber es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Erst ein Eckstoß brachte dann durch den aufgerückten Paul Burghause per Kopf die verdiente Führung. Bis zur Pause gab es dann keine weiteren Höhepunkte.