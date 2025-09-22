Arbeitssieg gegen den Vizemeister

Unsere Erste Mannschaft empfing die Zweite des FV Bad Urach. Früh nutzte unsere Offensive ihre Chancen und ging mit 1:0 in Führung. Danach verflachte die Partie, ehe Urach nach einer Ecke den Ausgleich erzielte. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel mit vielen Emotionen. In der 65. Minute pfiff der Schiedsrichter Elfmeter für uns, doch Sascha Seiler bewies Fairness und gab an, nicht regeltechnisch gefoult worden zu sein. In der spannenden Schlussphase blieb es torlos.

Bis zur 90. Minute...

... nach einem satten Lattentreffer per Volley von Sascha Seiler prallte der Ball perfekt zu Jannik Bächle, der zum 2:1-Sieg einschob, sein erstes Tor im Aktivenbereich und ein ganz wichtiges!!!

Leider überschattete eine Verletzung eines Uracher Spielers die Partie, die einen Blaulichteinsatz erforderte. Der SFD wünscht gute Besserung!