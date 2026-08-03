Arbeitssieg gegen Aufsteiger

Bereits vor dem Anpfiff sorgte ein kräftiger Regenschauer für eine ungewohnte Szene. Während das Schiedsrichtergespann und Verantwortliche beider Vereine unter der Gästebank Schutz suchten und die Zeit für einen kurzen Regel-Austausch nutzten, mussten die Herpfer nach ihrer Mannschaftssitzung völlig überrascht ins nasse Aufwärmprogramm. Für Steinachs neuen Trainer Nico Eber war es das erste Pflichtspiel an der Seitenlinie. Bis auf Neuzugang Angelo Traut und den langzeitverletzten Bastian Leipold konnte er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Im 4-1-3-2-System erhielt Luca Scheler-Stöhr auf der Sechserposition den Vorzug vor Moritz Bergmann und führte die Mannschaft als neuer Kapitän aufs Feld. Zudem standen mit Max Möller und Christian Tzschach zwei Youngster in der Anfangsformation.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits nach 44 Sekunden verfehlte Akpasso Yoro mit der ersten Möglichkeit nur knapp das lange Eck. Auch Niklas Hillemann hatte die Führung auf dem Kopf, setzte eine Flanke von Marlo Sperschneider jedoch hauchdünn am Pfosten vorbei. Effizienter zeigte sich der Aufsteiger. Nachdem die Steinacher Abseitsfalle nicht zuschnappte, leitete Jannik Lind einen Konter ein und bediente den freistehenden Lars Weber, der mit 18 Jahren den ersten Herpfer Torschuss zur Gästeführung nutzte. Kurz vor der Pause gelang Steinach der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke von Marlo Sperschneider setzte sich ausgerechnet Dominik Liesmann – der kleinste Spieler im Steinacher Aufgebot – per Kopf durch und traf zum 1:1.