Arbeitssieg gegen Aufsteiger

Vor rund 200 Zuschauern im Fellbergstadion überzeugten beide Mannschaften phasenweise, offenbarten zum Auftakt aber auch noch Luft nach oben.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Bereits nach 44 Sekunden verfehlte Akpasso Yoro mit der ersten Möglichkeit nur knapp das lange Eck. Auch Niklas Hillemann hatte die Führung auf dem Kopf, setzte eine Flanke von Marlo Sperschneider jedoch hauchdünn am Pfosten vorbei. Effizienter zeigte sich der Aufsteiger. Nachdem die Steinacher Abseitsfalle nicht zuschnappte, leitete Jannik Lind einen Konter ein und bediente den freistehenden Lars Weber, der mit 18 Jahren den ersten Herpfer Torschuss zur Gästeführung nutzte. Kurz vor der Pause gelang Steinach der verdiente Ausgleich. Nach einer Ecke von Marlo Sperschneider setzte sich ausgerechnet Dominik Liesmann – der kleinste Spieler im Steinacher Aufgebot – per Kopf durch und traf zum 1:1.
Direkt nach Wiederbeginn bot sich Herpf die große Chance zur erneuten Führung. Leon Göring scheiterte jedoch frei vor dem Tor am glänzend reagierenden Paul Eichhorn-Nelson. Wenig später mussten die Gäste einen Rückschlag verkraften: Torschütze Lars Weber konnte nach einem Zweikampf mit Oliver Heublein, der dafür Gelb sah, verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Nach gut einer Stunde stellte Steinach schließlich auf 2:1. Der entscheidende Abschluss wurde dabei noch unglücklich vom Herpfer Rechtsverteidiger abgefälscht. In der Folge vergaben die Gastgeber die Vorentscheidung. Zunächst scheiterte Max Möller mit einer Großchance auf das 3:1, wenig später ließ auch Hillemann eine weitere gute Gelegenheit ungenutzt. So blieb es bis in die Nachspielzeit spannend. Herpf drängte noch einmal auf den Ausgleich und kam zu zwei aussichtsreichen Möglichkeiten. Nach einem Eckball – der nach einer Zeitspiel-Verwarnung gegen Steinach zustande kam – köpfte Mateo Safradin an den Außenpfosten. In der letzten Aktion des Spiels setzte Tim Fernholz einen Freistoß aus 22 Metern auf das Tornetz, sodass es beim knappen Heimerfolg der Fellberg-Elf blieb.