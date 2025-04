Arbeitssieg gegen ASV Berlin

Nicht ganz zufrieden was das Trainerteam um Ole und Tom zur Halbzeit. Der Ball lief zu langsam in den eigenen Reihen. Alles war etwas behäbig. Die gut 30 Zuschauer auf dem Lobecksportplatz sahen eine ausgeglichene erste Hälfte. ASV versuchte es mit schnellem umschalten, Blau Weiß fand zu selten Lücken um zu Chancen zu kommen. Auf beiden Seiten landete der Ball trotzdem je 1 mal im Netz. Nach einem ersten wirklich schöner Angriff drückte Felix Frenzel den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (31. Minute). Lange hielt die Führung nicht, auch ASV schaffte einen guten Konter, der zu dem Zeitpunkt zum verdienten Ausgleich genutzt werden konnte (37. Minute)

Andere Enegie und ein höheres Tempo in Halbzeit zwei

Powerplay, viele Abschlüsse, stark im Zweikampf, gute Kombinationen. Die 2. Halbzeit bot so einiges. Blau Weiß schaffte es direkt nach Wiederanpfiff Druck aufzubauen und schnürte die Gäste in ihrer Hälfte ein. Einige gute Chancen gab es in der Folge. Felix Frenzel nutze eine davon und erzielte so einen Doppelpack (52. Minute).