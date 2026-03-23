Arbeitssieg für TSV Gangkofen

– Foto: Werner Kroiß, Christian

Die Frühjahrsrunde startete in Ulbering mit einem direkten Duell gegen einen Mitkonkurenten um den Klassenverbleib. Zu Gast war der TSV Gangkofen, diese hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel und verzeichneten auch die ersten Torgelegenheiten. Nach einer viertel Stunde führte eine dieser Aktion zum Torerfolg und so gingen die Gäste in Führung. Danach zeigte sich auch die Heimmannschaft in der Offensive und konnte ebenfalls Torraumszenen für sich verzeichnen. Mit einem knappen Stand von 0:1 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt flachte die Partie etwas ab und Torchancen waren nun Mangelware. Die Gäste waren weitesgehend nur noch bemühmt den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Heimmannschaft versuchte viel und zeigte guten Einsatz ohne sich nennenswerte Chancen auf den Ausgleich heraus spielen zu können. Am Ende blieb es bei einem knappen Arbeitssieg für die Gastmannschaft.