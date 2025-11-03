Arbeitssieg für Staig II gegen noch punktlose Ludwigsfelder

Die Staiger Zweite mühte sich am vergangenen Sonntag zu einem Heimsieg gegen die TSF Ludwigsfeld. Das Spiel des SCS 2 gegen den Tabellenletzten der Liga wurde aufgrund der äußeren Bedingungen und des Dauerregens kurzerhand nach Altheim verlegt. Hier startete die Staiger Kreisligatruppe engagiert in die enorm wichtige Begegnung zum November-Start. Vor allem Flanken und hohe Bälle waren auf dem tiefen Sportplatz das Mittel zum Zweck. Allerdings konnte man aussichtsreiche und vielversprechende Chancen nicht in Tore ummünzen. Erst fehlte der letzte Punch im Abschluss, später das Glück als ein Abschluss ans Aluminium ging. Hinzu kam, dass der Ludwigsfelder Torwart einen guten Tag erwischte und bravourös parierte. Die Staiger Kicker und Fans mussten also bis nach dem Seitenwechsel auf die Erlösung in Form der verdienten Führung warten: Der eingewechselte Tobias Schädler steckte den Ball auf der linken Seite auf Daniel Preißing durch, welcher in der Mitte mustergültig Philipp Strobel bediente. Der Staiger Kapitän ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf zum umjubelten 1:0 in der 54.Minute. Daraufhin war der SCS weiter spielbestimmend, konnte aber den Deckel nicht drauf machen, da die letzte Genauigkeit im Spiel nach vorne fehlte. In der Defensive musste man die wenigen Vorstöße und brenzligen Situationen der Gäste überstehen, ehe kurz vor Ende der Partie die Entscheidung erzielt wurde: Robin Häußler zeigte sich für diese verantwortlich und erzielte sein 1.Saisontor. Unterm Strich stand nach 90 kräftezehrenden Minuten ein hart erkämpfter, aber verdienter Arbeitssieg und wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf.