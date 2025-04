Arbeitssieg für Spitzenreiter Westerholz gegen FSG 3 Meilen Altes Land

Bereits in der 5. Minute brachte Alina Baden die Gäste in Führung. In der Folge kontrollierte Westerholz das Geschehen zunächst, doch spielerisch tat sich das Team von Trainer Patrik Czichos schwer. „Wir sind zwar früh in Führung gegangen, aber haben nicht wirklich zu unserem Spiel gefunden“, resümierte Czichos. Besonders bei Standardsituationen ließ der Favorit mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt. „Eigentlich hätten wir zur Halbzeit schon ein, zwei Tore mehr machen müssen.“