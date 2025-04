Arbeitssieg für Primus - Wildes Derby in Aiglsbach

Der SV Neufraunhofen ist der große Gewinner des 22. Spieltags der Bezirksliga West. Der Spitzenreiter profitierte von den Punktverlusten seiner Verfolger und konnte seinen Vorsprung auf den Rangzweiten FC Teisbach dank eines 1:0-Heimsieg gegen den FC Simbach wieder auf drei Zähler vergrößern. Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der TV Aiglsbach "Big Points" einfahren. Die Truppe von Coach Torsten Holm hielt den Landkreisrivalen ATSV Kelheim in der heimischen Sommerau mit 2:1 nieder und schaffte damit den Sprung ans rettende Ufer.



Alexander Auhagen (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir hatten Glück, denn Simbach hatte schon nach wenigen Augenblicken einen Lattenkopfball und hätte mit dieser Aktion ein Tor machen können. Im Laufe der ersten Hälfte haben wir dann aber immer mehr die Kontrolle übernommen und sind verdient in Führung gegangen. Im Anschluss haben wir konzentriert weitergespielt und hatten genug klare Möglichkeiten, um weitere Treffer zu erzielen. Das haben wir leider nicht getan und bei einer hundertprozentigen Chance des Gegners, hat uns Keeper Thomas Huber mit einer überragenden Parade eine Viertelstunde vor Schluss vor dem Ausgleich bewahrt. In Summe geht dar Sieg allerdings mehr als in Ordnung."









Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Kelheim ist mit viel Selbstvertrauen gestartet, war die ersten 20 Minuten klar besser und hat eine richtig gute Kugel gespielt. Folgerichtig sind wir auch in Rückstand geraten. Der Wendepunkt war dann der Elfmeter, der zum 1:1-Ausgleich führte. Wir waren nun voll im Spiel und hätten vor der Pause bei zwei tollen Kopfball-Chancen von Markus Schmidt schon in Führung gehen müssen. Kurz nach der Halbzeit haben wir das 2:1 gemacht und ab dann war es eine sehr zerfahrene, zum Teil hitzige Angelegenheit. Am Ende freuen wir uns über drei eminent wichtige Punkte gegen einen sehr starken Gegner."