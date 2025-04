Arbeitssieg für Mellingen Zweite

Rückrundenauftakt geglückt. Wir setzen uns nach spannenden 90. Minuten gegen Schmiedehausen 2. durch! Wir kamen gut ins Spiel und konnten durch Michel Marquardt frühzeitig gute Chancen verzeichnen. Hier war der Gästekeeper allerdings zur Stelle. Es dauerte eine Viertelstunde bis Max Schöbel von Michel Marquardt sehenswert freigespielt wurde und das 1:0 machte. Den Dämpfer gab es nach einer halben Stunde, als die Gäste nach Strafraum Ping Pong den Ausgleich erzielten. Doch unsere Antwort dauerte keine 5 Minuten. Michel wurde im Strafraum zu Fall gebracht und Rene Lewin trat vom Punkt an und stellte die Führung wieder her.

Im zweiten Durchgang verpassten wir es den Deckel drauf zumachen. Gute Chancen hatten wir durch Moritz Schneider, Max Schöbel und Rene Lewin. Am Ende setzten die Gäste noch einen Freistoß an den Querbalken. Es war ihre gefährlichste Aktion in Halbzeit Nummer zwei. Nach 90 Minuten steht ein 2:1 Arbeitssieg und ein guter Start ins Pflichtspieljahr 2025! Vielen Dank an unsere Zuschauer für die Unterstützung! 💙💛