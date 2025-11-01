Arbeitssieg für Illschwang

Eschenfelden stemmt sich tapfer gegen Favoriten Beim Freitagabend-Flutlichtspiel auf dem B-Platz in Eschenfelden bekamen die rund 100 Zuschauer kein fußballerisches Feuerwerk, aber dafür jede Menge Einsatz, Kampf und ehrlichen Amateurfußball geboten. Am Ende setzte sich der SV Illschwang mit 2:0 gegen den SC Eschenfelden durch – ein Pflichtsieg für den Tabellenführer, der sich allerdings über weite Strecken schwertat.

Illschwang startete druckvoll in die Partie und setzte die Eschenfeldener Defensive früh unter Druck. Bereits in der 3. Minute profitierte Kapitän Felix Dirscherl von einem Fehler im Aufbauspiel, fing den Ball ab und vollendete im Fallen ins rechte Eck zur frühen Führung. Trotz des Rückstands hielt die kämpferisch starke „Schneckenelf“ dagegen und suchte über lange Bälle immer wieder ihren Zielspieler Michael Eichenseer, der vorne zahlreiche Bälle festmachte und für Entlastung sorgte. Spielerisch tat sich Illschwang auf schwerem Geläuf schwer, fand nur selten zu gewohnten Kombinationen. In der 40. Minute wurde Moritz Behringer über die linke Seite auf die Reise geschickt und rustikal von Niko Zagel gestoppt – ein Freistoß aus eigentlich ungefährlicher Position war die Folge. Doch Felix Dirscherl schnappte sich den Ball und zirkelte ihn in bester Kapitänsmanier sehenswert oben rechts in den Winkel – ein Traumtor zum 2:0.