Arbeitssieg für Illschwang

Eschenfelden stemmt sich tapfer gegen Favoriten
Beim Freitagabend-Flutlichtspiel auf dem B-Platz in Eschenfelden bekamen die rund 100 Zuschauer kein fußballerisches Feuerwerk, aber dafür jede Menge Einsatz, Kampf und ehrlichen Amateurfußball geboten. Am Ende setzte sich der SV Illschwang mit 2:0 gegen den SC Eschenfelden durch – ein Pflichtsieg für den Tabellenführer, der sich allerdings über weite Strecken schwertat.
Illschwang startete druckvoll in die Partie und setzte die Eschenfeldener Defensive früh unter Druck. Bereits in der 3. Minute profitierte Kapitän Felix Dirscherl von einem Fehler im Aufbauspiel, fing den Ball ab und vollendete im Fallen ins rechte Eck zur frühen Führung. Trotz des Rückstands hielt die kämpferisch starke „Schneckenelf“ dagegen und suchte über lange Bälle immer wieder ihren Zielspieler Michael Eichenseer, der vorne zahlreiche Bälle festmachte und für Entlastung sorgte.
Spielerisch tat sich Illschwang auf schwerem Geläuf schwer, fand nur selten zu gewohnten Kombinationen. In der 40. Minute wurde Moritz Behringer über die linke Seite auf die Reise geschickt und rustikal von Niko Zagel gestoppt – ein Freistoß aus eigentlich ungefährlicher Position war die Folge. Doch Felix Dirscherl schnappte sich den Ball und zirkelte ihn in bester Kapitänsmanier sehenswert oben rechts in den Winkel – ein Traumtor zum 2:0.
Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild ähnlich: Illschwang mit Feldvorteilen, Eschenfelden mit beherztem Einsatz und langen Bällen. Die Hintermannschaft der Gastgeber stand kompakt, verschob diszipliniert und ließ der Illschwanger Offensive kaum Räume zur Entfaltung. In der 70. Minute musste die Partie kurz unterbrochen werden, nachdem sich Quirin Neidel bei einer unglücklichen Landung nach einem Abwehrversuch im Brustbereich verletzte. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung! Für ihn ging Julius Kirsch ins Tor.
Bis zum Schlusspfiff blieb das Spiel zerfahren, der Tabellenführer tat sich auf immer tiefer werdendem Platz zunehmend schwer, klare Chancen herauszuspielen. Nach 95 Minuten beendete Schiedsrichter David Berendes die faire Begegnung, die mit einer gemeinsamen Brotzeit im Sportheim ausklang – organisiert von den Gastgebern aus Eschenfelden in Absprache mit Illschwangs Spartenleiter. Ein schönes Beispiel für gelebte Fußballfreundschaft.
Illschwang bleibt durch den Sieg zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze der A-Klasse Nord, während Eschenfelden trotz ordentlicher Leistung weiter auf den ersten Punkt warten muss.
Am kommenden Wochenende empfängt Illschwang den TuS Schnaittenbach, Eschenfelden trifft auswärts auf Germania Amberg II.