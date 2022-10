Arbeitssieg für den TSV Schott Mainz 2:1 in Baumholder ebnet den Weg ins Verbandspokal-Viertelfinale

Der Verbandsliga-Zweite verteidigte gut, legte kämpferisch alles in die Waagschale. Trotzdem geht das Ergebnis absolut in Ordnung, wie Ay betont. Nach zwei Alu-Treffern vor dem Seitenwechsel musste ein Standard zur Führung her, Nicklas Schlosser verwertete Etienne Portmanns Ecke (66.).

Dann eroberte Manuel Schneider den Ball, dribbelte ein paar Schritte nach außen und flankte präzise auf Pierre Merkel, der per Kopf ins entgegen gesetzte Eck traf (72.). Was nach Vorentscheidung aussah, wurde wieder spannend, als Dennis Kauchers abgefälschter Distanzschuss in die Maschen flog (80.). „Dadurch kam natürlich Stimmung auf, aber wir haben nichts mehr anbrennen lassen“, betont Ay.