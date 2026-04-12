Arbeitssieg für den TSV...

Nach dem Dämpfer in Ballendorf tut sich die Reserve auch gegen Pfuhl schwer. Nach ordentlichem Beginn mit ein paar guten Ansätzen kommt mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr der Gast ins Spiel und hat mehrfach gute Möglichkeiten zur Führung. In dieser Phase kann sich der TSV kaum kontrolliert befreien. Gegen Ende der ersten Halbzeit wird es wieder besser und Fuchs erzielt die Führung durch einen (Fall-)Rückzieher, der im langen Eck landet (45.). Im zweiten Durchgang bleibt es ein enges Match mit vielen Zweikämpfen und hoher Intensität. Bernstadt hat das Spiel jetzt aber besser unter Kontrolle und zeigt großen Kampf. Nach vorne bleibt es leider oft zu ungenau weshalb es letztlich beim verdienten knappen 1-0 Arbeitssieg bleibt.