Arbeitssieg für den TSV...

Im Derby gegen Weidenstetten ist der TSV auf Wiedergutmachung aus und will die Niederlage der letzten Woche wett machen. Den besseren Start erwischt der Gast, der direkt in den ersten Minuten recht einfach zu einer Großchance kommt und immer wieder mit Bällen in die Tiefe gefährlich wird. Bernstadt braucht etwas, um reinzukommen und hat dann durch Eckle per Distanzschuss die erste Chance. Mitte der ersten Halbzeit hat dann der TSV mehr Spielanteile, kommt aber nur selten offensiv zur Geltung. Nach einem langen Ball bekommt dann Noller, M. Platz und steckt durch zu Koros, der souverän zur Führung einschiebt (36.). In einer Phase, in der das Spiel im Griff zu sein scheint, kommt der SVW durch eine defensive Nachlässigkeit zu einem Elfmeter, der zum Ausgleich führt (39.). In der zweiten Halbzeit spielt der TSV dann aggressiver und kommt besser ins Spiel. Während Jost die Führung liegen lässt, macht es Noller, F. per Elfmeter besser und erzielt die erneute Führung (63.). Weidenstetten bietet offensiv kaum noch was an, Bernstadt hat das Spiel im Griff, verpasst aber mehrfach offensiv den Sack zu zumachen. Mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit dann doch noch ein Aufreger. Pfostenschuss Weidenstetten und der vermeintliche Ausgleich, der wegen Abseits zurückgepfiffen wird. Am Ende ein Arbeitssieg, der aber aufgrund der Spielanteile in Summe verdient ist.