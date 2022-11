Arbeitssieg für den SV Schluchtern

Es war das erwartet schwere Spiel gegen den VFL Brackenheim, der besser spielte als es der Tabellenplatz aussagte. Der SVS spielte in der ersten Hälfte überlegen und hatte auch die Mehrzahl an Torchancen.

Es dauerte bis zur 20 Minuten bis Schluchtern in Führung ging. Einen Schuss von Alves an den Innenpfosten drückte Wünsch gekonnt aus etwas spitzem Winkel über die Linie. Bis zur Hälfte das gleiche Bild. Der SVS überlegen, versäumte es aber das zweite Tor zu erzielen. In Hälfte 2 war das Spiel relativ ausgeglichen, nun hatten auch die Gäste ihre Möglichkeiten. Der Torhüter des SVS fischte einen Ball aus dem Winkel und verhinderte so den Ausgleich. Zur endgültigen Entscheidung traf Hessert in der Nachspielzeit. Somit gewann der SVS auch mal wieder zu Null, sehr zur Freude des Torhüters des SVS Fabian Guttleber.