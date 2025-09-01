Arbeitssieg für den SV Haidlfing

Nach den teilweise hart umkämpften Siegen in den letzten Spielen traf der SVH im Heimspiel auf den langjährigen Konkurrenten FC Ottering, der sich im unteren Tabellenbereich befand. Die Anhänger der Heimmannschaft hofften auf einen ruhigen Sonntagnachmittag, doch der SVH gewann nur mit Müh und Not. Trotz Urlaub und Verletzungen einiger Spieler lief die Elf in sehr guter Besetzung auf.

Nach anfänglichem Abtasten kam der FC Ottering bereits in der 7. Minute zu einer Großchance; den Drehschuss aus 8 Metern konnte der gut aufgelegte Torwart Leon Hahn jedoch per Glanzparade entschärfen. Zwei Minuten später ging ein Kopfball von Jonas Straßl knapp am gegnerischen Tor vorbei. In der 11. Minute kam ein Otteringer Spieler aus 12 Metern zum Schuss, aber TW Leon Hahn hielt den Ball sicher. Zwei Zeigerumdrehungen später wurde ein Schuss von Tim Fischer aus 20 Metern zur Ecke abgefälscht. Nachdem in der 21. Minute wieder ein Schuss des SVH abgeblockt wurde gelangfünf Minuten später doch der Führungstreffer des SVH. Eine Flanke von der rechten Seite von Jonas Straßl wurde durch einen Abwehrspieler aus kurzer Distanz ins eigene Netz bugsiert. Wiederum Jonas Straßl kam in der 37. Minute an den Ball, doch sein Drehschuss aus 10 Metern ging über das Tor. Nach einem Weitschuss des FC Ottering aus 25 m, der über das Tor ging, fiel vor der Halbzeitpause das 2:0. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite mit einer flachen Hereingabe durch Patrick Schmid erzielte der quirlige Jonas Straßl aus kurzer Distanz das Tor.

Kurz nach dem Seitenwechsel gab es einen Weitschuss durch Julian Hahn aus 22 Metern, doch der Ball ging über das Tor. Anschließend wechselten sich lange Otteringer Bälle und Haidlfinger Ballverluste im Dribbling im Minutentakt ab. Die beste Chance vergab Philip Nowag nach Hereingabe von Spielertrainer Stoiber, als er den Ball freistehend nicht im Otteringer Gehäuse unterbrachte. Da sich die Haidlfinger an diesem Tag nicht vom Ball trennen konnten und immer wieder den Zweikampf suchten, wurde das Spiel ruppiger. ZweiTorschüsse von Simmeth und Schmid in der 74. bzw. 76. Minute brachten Nichts ein. In der 80. Minute fiel der nicht unverdiente Anschlusstreffer für den FCO. Mit einem Flachschuss aus 18 Metern erzielte Guggenberger das 2:1.Dies hatte sich Haidlfing mit der komplizierten Spielweise selbst zuzuschreiben. In der 85. Minute schien sich dann doch noch die Vorentscheidung für den SVH anzubahnen. Nach einem Foul an Jonas Straßl im Strafraum schnappte sich Youngster Tim Fischer den Ball. Sein ausgeführter Strafstoß wurde jedoch durch den Otteringer Torwart gehalten und es blieb beim knappen 2:1. Das erlösende 3:1 fiel dann in der 90. Min. durch Lukas Fischer, der 2 gegnerische Spieler umkurvte und den Ball überlegt am Torwart vorbeispitzelte. In der 5. Minute der Nachspielzeit kam der unermüdlich kämpfende Gast noch zum 3:2 Anschlusstreffer durch Kappelmeier. Kurz darauf beendete SR Müller die Partie.