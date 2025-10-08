Arbeitssieg für den HSV

Und auch das dritte Heimspiel konnte der Hambacher Spielverein erfolgreich gestalten. Am Ende hieß es im Heimspiel gegen die Reserve vom Türkischen Spielverein Düren 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Für HSV-Trainer Chris Böhme war der Sieg im Stadion Sophienhöhe insgesamt verdient – „auch wenn wir nach wie vor immer noch Licht und Schatten in unserem Spiel haben.“ Gegen die Zweitvertretung vom aktuell in der Bezirksliga sicherlich für Furore sorgenden TSV Düren waren die HSVler von Beginn an spielbestimmend, wenn auch nicht immer ganz souverän. So musste HSV-Schlussmann nach Stockfehlern in der Vorwärtsbewegung zweimal eingreifen, um einen möglichen Rückstand zu verhindern.

Auf dem großen Rasengeläuf im Stadion Sophienhöhe fehlte es den Blau-Weißen im ersten Spielabschnitt mehrmals an Konsequenz im letzten Drittel. So verpasste Alfred Al Dawalibi für den kleinen HSV freistehend vor dem TSV-Gehäuse die Führung bzw. fand im überragend reagierenden türkischen Schlussmann Aksoy seinen Meister (35.). Mit dem Halbzeitpfiff fiel der erlösende und auch verdiente Führungstreffer aber dann doch noch: HSV-Außenverteidiger Mülheims setzte sich schöner die Bahn durch und servierte die Kugel derart mustergültig, sodass Luca Schlößer aus 5 Metern sicher zum 1:0 – Halbzeitstand traf.