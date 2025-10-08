Arbeitssieg für den HSV

Und auch das dritte Heimspiel konnte der Hambacher Spielverein erfolgreich gestalten. Am Ende hieß es im Heimspiel gegen die Reserve vom Türkischen Spielverein Düren 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Für HSV-Trainer Chris Böhme war der Sieg im Stadion Sophienhöhe insgesamt verdient – „auch wenn wir nach wie vor immer noch Licht und Schatten in unserem Spiel haben.“
Gegen die Zweitvertretung vom aktuell in der Bezirksliga sicherlich für Furore sorgenden TSV Düren waren die HSVler von Beginn an spielbestimmend, wenn auch nicht immer ganz souverän. So musste HSV-Schlussmann nach Stockfehlern in der Vorwärtsbewegung zweimal eingreifen, um einen möglichen Rückstand zu verhindern.
Auf dem großen Rasengeläuf im Stadion Sophienhöhe fehlte es den Blau-Weißen im ersten Spielabschnitt mehrmals an Konsequenz im letzten Drittel. So verpasste Alfred Al Dawalibi für den kleinen HSV freistehend vor dem TSV-Gehäuse die Führung bzw. fand im überragend reagierenden türkischen Schlussmann Aksoy seinen Meister (35.).
Mit dem Halbzeitpfiff fiel der erlösende und auch verdiente Führungstreffer aber dann doch noch: HSV-Außenverteidiger Mülheims setzte sich schöner die Bahn durch und servierte die Kugel derart mustergültig, sodass Luca Schlößer aus 5 Metern sicher zum 1:0 – Halbzeitstand traf.
Im zweiten Spielabschnitt blieb die Partie lange offen. Der HSV verpasste mehrfach die vorzeitige Spielentscheidung, weil im gegnerischen Sechszehner zu oft die falsche Entscheidungen getroffen wurden.
Im Gegenzug holten die Gäste aus ganz, ganz wenig fast das Maximum raus, weil man durch Standardsituationen und in der Folge weit geschlagenen langen Bällen hier und da für Unruhe sorgen konnte. So musste einmal das Quergebälk herhalten, als der TSV aus dem Gewühl heraus zum Abschluss kam und knapp am Torerfolg scheiterte
Dass man zu diesem Zeitpunkt auf Seite der Gäste allerdings überhaupt noch mit allen Feldspielern an der Partie teilnehmen durfte, war dann der Großzügigkeit des Unparteiischen geschuldet, der in mindestens 2 Situationen Gnade walten ließ und nicht auf Ampelkarte bzw. Notbremse entschied.
Am Ende blieben die strittigen Situationen nur eine Randerscheinung, denn Leon Schlößer brachte mit seinem Treffer auf Krupp-Vorlage den HSV endgültig auf die Siegerstraße und stellte das insgesamt leistungsgerechte 2:0 – Endergebnis her.