Arbeitssieg für Arminias U 19 Die A-.Jugend des DSC schlägt Waltrop vor dem Spitzenspiel in Rödinghausen. Wellensiek trotzt dem Tabellenführer einen Punkt ab.

A-Junioren-Westfalenliga

DSC Arminia – VfB Waltrop 2:1 (1:1). „Das war die Kategorie klassischer Arbeitssieg auf tiefem Geläuf“, sagte Arminias Trainer Florian Fulland. Furkan Kocaarslan brachte den DSC nach einer guten Kombination über die rechte Seite in Führung (28.), kurz darauf glichen die Gäste aus (33.). „Wir haben uns schwer getan, uns Chancen zu erarbeiten“, so Fulland. In Hälfte zwei hatten die Arminen mehr Ballbesitz, aber wenig Durchschlagskraft. Luis Sikora erzielte mit einem Kopfball den 2:1-Siegtreffer (58.). Nun folgt das Spitzenspiel in Rödinghausen vor.

VfL Theesen – SV Lippstadt 1:6 (0:2). „Ich bin irgendwie immer noch bedient“, begann Theesens Trainer Björn Freitag seine Analyse. Das 1:6 machte dem Coach zu schaffen. Er räumte aber ein: „Lippstadt ist eine gute Truppe, und wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir ein Aufsteiger sind.“ Doch das wollte Freitag nicht als Ausrede verstanden wissen. Seine Mannschaft sei schwer ins Spiel gekommen: „Wir haben keine Entlastung schaffen können.“ So erhöhten die Gäste nach der Pause innerhalb von sechs Minuten auf 4:0. „Wir haben umgestellt, und dann lief es ein bisschen besser“, so Freitag. Ayyoub El Koudadi konnte zwar das 1:4 erzielen (58.), doch gerade im Defensivbereich war Theesen zu harmlos. „Das war löchrig, ist aber kein Vorwurf ausschließlich an unsere Defensive, sondern an die gesamte Mannschaft“, so Freitag.

B-Junioren Landesliga

FC Iserlohn II – VfL Theesen 3:1 (3:1). „Im Moment machen wir hinten zu viele Fehler und vorn müssen wir zu viel Aufwand betreiben, um zum Erfolg zu kommen“, resümierte Theesens Trainer Dominque Desnica. Allerdings war der Auftritt der Gäste gar nicht so schlecht. „Wir sind besser ins Spiel gekommen als Iserlohn und hatten auch die ersten Chancen.“ Das erste Tor erzielte der FC nach einer Ecke, die der VfL nicht konsequent genug verteidigte. „Das hat uns aber nicht so sehr aus dem Konzept gebracht, und wir konnten schnell ausgleichen“, meinte Desnica. Bilind Hoger Kheri gelang das 1:1 (8.). In der Folge hatte Theesen gute Chancen in Führung zu gehen, stattdessen fingen sie sich nach einem Standard das 1:2.

SV Heide Paderborn – DSC Arminia II 3:1 (1:1). Im Verfolgerduell mussten sich das Team von DSC-Trainer Gabriel Imran geschlagen geben. Den frühen Rückstand konnte der DSC durch Fabrice Walter ausgleichen (34.), Paderborn machte nach der Pause mit zwei Toren den Deckel drauf. „Durch drei individuelle Fehler bereiten wir die Gegentore selbst vor“, sagte Imran.