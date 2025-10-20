Arbeitssieg festigt Twistringens Spitzenplatz

Der SC Twistringen hat seine Erfolgsserie in der Bezirksliga 1 Hannover fortgesetzt. Gegen den formstarken TuS Drakenburg feierte die Mannschaft von Trainer Timo Rathkamp und Co-Trainer Simon Beuke einen 3:0-Heimsieg – den achten Saisonsieg im zehnten Spiel. In einer Partie ohne spielerische Glanzlichter überzeugte Twistringen mit Effizienz und Disziplin.

„Es war sicher nicht unser bestes Spiel“, bilanzierte Rathkamp nach der Begegnung, „aber wir haben es gewonnen, und nur das zählt. Arbeitssieg trifft es ganz gut.“

Twistringen erwischte den besseren Start: Bereits in der siebten Minute traf Beytullah Sengönül nach einer schönen Kombination im Strafraum flach ins Eck. Nur wenig später legte der Tabellenzweite nach – und das nach starkem Forechecking. Drakenburgs Torwart wurde unter Druck gesetzt, der Ball landete über Johann Beuke bei Moritz Stöver, der mit Wucht zum 2:0 unter die Latte traf (22.).

Die Gäste kamen in der Folge besser ins Spiel und hatten einige gefährliche Standards, echte Torchancen aber nur nach individuellen Twistringer Fehlern. „Drakenburg war giftig, hat uns immer wieder beschäftigt“, lobte Rathkamp den Gegner. „Aber rausgespielt haben sie sich wenig.“

Beuke sorgt für den Schlusspunkt

Nach der Pause blieb Twistringen tonangebend, ohne zu glänzen. In der 80. Minute bot sich die große Chance zur Vorentscheidung: Lüder Uhlhorn wurde vom Drakenburger Keeper klar gefoult, doch Kevin Diekmann setzte den fälligen Elfmeter an den Pfosten.

Kurz vor Schluss machte dann Johann Beuke alles klar. Nach Vorarbeit von Sengönül traf der Offensivmann frei vor dem Torwart zum 3:0-Endstand (88.).

„Drakenburg war besser, als es das Ergebnis zeigt“, ordnete Rathkamp ein. „Aber wir haben im Stil einer Spitzenmannschaft gespielt – effizient und abgeklärt.“

Twistringen bleibt Evesen dicht auf den Fersen

Mit nun 26 Punkten aus zehn Spielen bleibt der SC Twistringen ungeschlagen und Tabellenzweiter, drei Zähler hinter Spitzenreiter VfR Evesen. Schon am Dienstag wartet die nächste Aufgabe: das Nachholspiel beim RSV Rehburg. „Wir sind froh, dass alle fit geblieben sind“, so Rathkamp. „Jetzt heißt es: schnell regenerieren und in Rehburg nachlegen.“

SC Twistringen – TuS Drakenburg 3:0

SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Matthias Brokering, Marvin Schwenker (89. Elias Wilkens), Johann Beuke, Aaron Noah Djulic (77. Kevin Diekmann), Marcel Avdulli, Moritz Stöver (66. Christoph Harms), Louis Thelken (66. Jonas Wilkens), Lüder Uhlhorn (89. Tom Lehmkuhl), Tom Thiede, Beytullah Sengönül - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp

TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn (46. Till Burghardt), Pascal Draeger (61. Yannick Töpler), Elias Hachmeyer (72. Niklas Mann), Christian Rother (89. Jan Bongard), Lucas Wacker, Maximilian Kowalewski, Eric Sänger (84. Max Cordes), Saad Haso, Jonas Brede, Maxim Penger, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm

Schiedsrichter: Maximilian Hinze

Tore: 1:0 Beytullah Sengönül (7.), 2:0 Johann Beuke (22.), 3:0 Johann Beuke (88.)