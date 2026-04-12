Arbeitssieg durch Eigentor: Atlas behauptet Tabellenführung

– Foto: Horst Vogler, Reinhard Rehkamp

Der SV Atlas Delmenhorst bleibt Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen. Gegen den FC Verden 04 genügte ein Eigentor zum 1:0-Erfolg. In einer umkämpften Begegnung fehlte es beiden Teams über weite Strecken an offensiver Durchschlagskraft.

In einer insgesamt chancenarmen Begegnung fiel die Entscheidung in der 55. Minute – allerdings ohne direkten Einfluss eines Atlas-Spielers. Nach einer Hereingabe unterlief Verdens Agombire ein Eigentor, das letztlich den Ausschlag gab.

Der SV Atlas Delmenhorst hat am 25. Spieltag seine Spitzenposition behauptet. Vor 1221 Zuschauern setzte sich der Tabellenführer mit 1:0 gegen den FC Verden 04 durch. Mit nun 50 Punkten bleibt Atlas vor der Konkurrenz, während Verden mit 30 Zählern auf Rang zehn verharrt.

Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Atlas hatte zwar mehr Spielanteile, konnte diese jedoch selten in zwingende Abschlüsse ummünzen. Verden verteidigte kompakt, blieb offensiv jedoch ebenfalls weitgehend harmlos.

Späte Rote Karte ohne Einfluss

In der Schlussphase sah Verdens Freund in der 90. Minute die Rote Karte wegen einer Notbremse. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie jedoch bereits entschieden, da Delmenhorst die knappe Führung kontrolliert über die Zeit brachte.

Der Tabellenführer präsentierte sich über weite Strecken pragmatisch und konzentrierte sich auf defensive Stabilität. Der knappe Sieg unterstreicht die Fähigkeit, auch enge Spiele für sich zu entscheiden – ein Merkmal, das im Aufstiegskampf entscheidend sein kann.

Für den FC Verden 04 bleibt trotz engagierter Leistung die Erkenntnis, dass es gegen die Spitzenteams der Liga an Durchschlagskraft fehlt. Delmenhorst hingegen sammelt weiter konsequent Punkte – auch ohne spielerischen Glanz.