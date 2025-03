Arbeitssieg des Sportbunds

Arbeitssieg – Fikret Jahic vom Punkt souverän SV Tattenhausen : SB DJK Rosenheim 0:1 (0:0)

Wenn ein Spiel die Bezeichnung Arbeitssieg verdient, dann das 1:0 (0:0) des Sportbunds beim SV Tattenhausen. Erst ein aus Sicht des Gastgebers umstrittener Foulelfmeter brachte den Gast aus Rosenheim eine Viertelstunde vor Schluss auf die Siegerstraße.

Das Team von Trainer Patrick Zimpfer versuchte von Anpfiff an das Spiel an sich zu reißen. Sein Gegenüber Christian Hofmann hatte seine Mannschaft auf Konterspiel aus einer sicheren Defensive heraus eingestellt.

Die spielerischen Vorteile konnte der Sportbund auf dem holprigen Rasen nicht in Chancen umsetzen. Der Gastgeber stand stabil und ließ wenig zu. Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 18. Minute, ehe Torwart Johannes Deckert erstmals bei einem harmlosen Freistoß Mal zupacken musste.

Die erste Halbzeit endete, ohne gefährliche Torchancen zu verzeichnen. Torlos ging es somit in die Halbzeit.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit drängte der Sportbund auf die Führung. Endlich war auch mehr Tempo in den Kombinationen. Die Drangphase ermöglichte Tattenhausen, aber mehr Konterchancen. Echte Torchancen blieben weiterhin Mangelware. Es dauerte bis zur 63. Minute, ehe Marinus Niedermeier die erste Torchance des Spiels hatte und den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt hätte. Doch er rutschte weg und Deckert hatte keine Mühe, den Schuss sicher unter sich zu begraben.

Fünf Minuten später prüfte Omer Jahic Torwart Mario Bachmeier, nach einem schnell vorgetragen Sportbund Angriff, mit einem Schlenzer. Bachmeier konnte nur zur Seite abwehren. Im Nachschuss verpasste Neuzugang Chima Ihenacho seinen ersten Pflichtspieltreffer in Grün-Weiß.

Die Entscheidung im Spiel fiel in der 72. Minute. Nach gelungenem Steilpass auf Sanel Sehric wurde dieser von Torwart Bachmeier zu Fall gebracht. Die vehementen Proteste der Tattenhausener brachten nichts. Fikret Jahic ließ sich auch von den üblichen Psychospielchen vor der Ausführung nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte gewohnt souverän zur nicht unverdienten wenn auch glücklichen 1:0 (73.) Führung.

Die Schlussviertelstunde wurde hektisch. Tattenhausen wachte endlich auf und traute sich offensiv mehr zu. Plötzlich hatte das Team von Trainer Christian Hofmann Chancen und drängte auf den Ausgleich. Mit Glück und Geschick rettete der Sportbund den knappen 1:0-Sieg über die Zeit.

Es war das erwartet schwere Spiel für den Tabellenführer Sportbund beim aufopferungswillig kämpfenden Aufsteiger SV Tattenhausen. Mit Glück, aber nicht unverdient, entführt das Team von Trainer Patrick Zimpfer die Punkte und verteidigt die Tabellenführung vor dem TSV Emmering. Der nächste Prüfstein SV Ostermünchen wird nicht einfacher, aber am Campus sollten die Platzverhältnisse dem Sportbund eher in die Karten spielen. In der nächsten Woche ist Emmering in der Situation am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Tattenhausen mit einem Sieg möglicherweise nachziehen zu müssen, sollte der Sportbund am Samstag sein Heimspiel gewinnen.