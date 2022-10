Arbeitssieg der Donzdorfer

FC Frickenhausen 0 - 2 JC Donzdorf

Der JC Donzdorf ist sehr gut in die Partie gegen den FC Frickenhausen gestartet.

Mit dem ersten Freistoß in der 4. Spielminute sind die Gäste aus dem Lautertal mit 0-1 in Führung gegangen. Royal Dominique-Fennell wurde vor dem Führungstreffer an der Strafraumgrenze durch ein Foulspiel zu Fall gebracht. Baran Ates (04.) platzierte die Kugel mit einem direkt ausgeführten Freistoß über die Mauer ins linke Eck. In der ersten Viertelstunde waren die Donzdorfer sichtlich überlegen und hätten durchaus eine höhere Führung mit Ihren guten Torchanchen ausbauen können. Baran Ates selbst, der die Donzdorfer in Führung gebracht hatte, war nahezu an all diesen Tor-Möglichkeiten beteiligt:

Eine 1-gegen-1 Situation vom JC-Stürmer mit der Rückennummer 62 gegen den FC-Torwart blieb ungenutzt, weil FC-Schlussmann Marvin Hellmann den Chip-Ball parieren konnte.

Eine flüssige Kombination von Ali Aydogdu, Daniel Dominkovic und Dominik Mader fand im Zentrum keinen Abnehmer, weil der Sturm nicht mitaufgerückt ist. Baran Ates vertändelt eine aussichtsreiche Spielszene, indem der Zuspiel ins Zentrum nicht technisch sauber ausgeführt wurde. Anstatt eine frühzeitige und komfortable Ausgangslage zu verschaffen, kamen die Frickenhauser nach den vergebenen Chancen der Donzdorfer mit einer kämpferischen und körpertbetonten Herangehensweise zurück ins Spiel. Der Faden schien komplett verloren gegangen zu sein und es lässt sich sagen, dass der JC Donzdorf froh war, dass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging. Mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte normalisierte sich das Spielgeschehen und hielt sich in der Waage. Die beste Gelegenheit hatte der FC Frickenhausen: Der JC Donzdorf verliert im Aufbauspiel den Ball. Der FC Frickenhausen drehte dadurch im Zentrum auf und schickte seinen Stürmer durch einen Steckpass tief in den Strafraum. Dort angekommen wurde mit einem Haken der letzte Donzdorfer Feldspieler kalt gestellt und so stand nur noch Paul Heer ihm gegenüber, der den Schuss noch mit einer Parade über die Latte lenken konnte. Der Großteil der zweiten Hälfte war geprägt mit vielen Zweikämpfen und langen Bällen, wodurch kein sauberes Passspiel auf beiden Seiten an den Tag gelegt werden konnte. Es enstand zunehmend mehr ein klassischer Kampfspiel. Und so dauerte es bis zur 81. Minute, als die Donzdorfer ihre knappe Führung ausbauten. Dominik Mader wurde von Fatih Hamamci in einem Konterspiel auf die lange Reise geschickt. Von der eigenen Spielhälfte trug die Nummer 8 das Spielgerät bis tief in die Strafraumzone der Gegner. Flankiert von Fatih Hamamci und Tarik Serour, löste sich Dominik Mader in Bedrängnis und ließ einen strammen Fernschuss aus rund 20 Metern unhaltbar im oberen linken Tornetz zappeln. Unter dem Strich ein verdienter, aber hart erkämpfter Sieg gegen tapfer aufspielende Frickenhauser. Festzuhalten gilt auf Seiten des JC Donzdorf, dass die "Null" stehen blieb und zwei wertvollge Siege hintereinander eingefahren werden konnte. Im nächsten Heimspiel gegen SG Bettringen gilt es diese positive Bilanz fortzuführen.