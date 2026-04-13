Arbeitssieg beim Schlusslicht: Rabenstein klettert auf Platz zwei

– Foto: Nachwuchsfussball Dresden

Die SG Handwerk Rabenstein hat ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht VfL Pirna-Copitz 07 erfolgreich gelöst, musste jedoch mehr Gegenwehr überwinden als die Tabellensituation vorab vermuten ließ. Mit einem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg kehrte die Mannschaft von Trainer Ringo Delling in den Spielbetrieb der Sachsenliga zurück und untermauerte vor 65 Zuschauern ihre Ambitionen auf die Meisterschaft.

Der Start in die Partie verlief für die Gäste nach Maß. Bereits in der 4. Spielminute brachte Paul Schaltonat die Rabensteiner in Führung und legte damit den Grundstein für den Erfolg. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Schirrmeister (40.) auf 2:0. Trainer Ringo Delling zeigte sich mit der Offensivleistung grundsätzlich zufrieden: „Erstmal sind wir sehr zufrieden, dass wir aus der zweiwöchigen Pause erfolgreich gestartet sind. Die Tore waren alle sehr ansehnlich und zu wichtigen Zeitpunkten.“

Doch die frühe Dominanz barg auch Risiken. Die Gäste ließen im Gefühl der sicheren Führung die letzte Konsequenz vermissen, was dem Tabellenletzten aus Pirna Räume für Gegenangriffe eröffnete. „Die frühe Führung hat uns teilweise zu selbstsicher gemacht, wodurch der Gegner zu Konterchancen kam“, analysierte Delling den Auftritt seiner Elf kritisch. Tatsächlich gelang dem eingewechselten Philipp Fynn Thomas Liebing in der 69. Minute der Anschlusstreffer für den VfL, was die Schlussphase noch einmal unerwartet intensiv gestaltete. Laut Delling habe dieser Anschluss „nochmal kurzzeitig für unnötig Spannung gesorgt“. Erst in der 86. Minute erlöste Leonard Meitzner die mitgereisten Anhänger der SG Handwerk mit dem Treffer zum 1:3-Endstand. Trotz der phasenweisen Nachlässigkeiten bilanzierte der Coach sachlich: „In Summe war es ein verdienter Auswärtssieg.“