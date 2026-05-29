Arbeitssieg bei Sommerhitze

Bei hochsommerlichen Temperaturen entschied ein Standard die Begegnung zwischen der SpVg Aurich II und dem TuS Neuenkirchen. In einer chancenarmen Partie verteidigten die Gäste ihre Führung konsequent bis zum Schlusspfiff.

Der TuS Neuenkirchen hat sein Nachholspiel in der Frauen-Landesliga Weser-Ems bei der SpVg Aurich II mit 1:0 gewonnen. Unter schwierigen Bedingungen behielt die Mannschaft von Trainer Markus Gertz die Oberhand und festigte damit Rang vier in der Tabelle.

„Heute waren wir zum Nachholspiel bei sommerlichen 28 Grad in Aurich gefordert“, sagte Gertz nach der Partie. Besonders der aufgeheizte Kunstrasen habe beiden Teams zugesetzt: „Der Kunstrasen dort war sehr erhitzt und somit waren die gefühlten Temperaturen weit über 40 Grad.“

Auf dem Platz entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Torchancen Mangelware blieben. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, klare Abschlüsse herauszuspielen. „Somit war es mehr oder weniger klar, dass ein Standard das Spiel entscheiden würde“, erklärte Gertz.

Genau so kam es dann auch. In der 33. Minute brachte Sophia Engbarth einen Eckball gefährlich vor das Tor, wo Carolin Kreutzmann den Ball zur Führung über die Linie drückte. Es blieb der einzige Treffer des Tages.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Neuenkirchen die Partie weitgehend defensiv. Aurich fehlten laut Gertz „die nötigen Mittel, um uns wirklich in Gefahr zu bringen“, während seine Mannschaft die knappe Führung konzentriert verteidigte.

Am Ende sprach der Trainer von „einem glücklichen, aber bestimmt nicht unverdienten Erfolg“ seiner Mannschaft. Für Neuenkirchen war es der elfte Saisonsieg im 20. Spiel.