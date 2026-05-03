Arbeitssieg bei Hitze und Hubbelpiste: Eckernförder SV wahrt seine Erf

Ömer Dagtekin (li., Eckernförder SV) bringt den Favoriten in Kropp in Front. – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer intensiv geführten Landesliga-Partie sicherte sich der Tabellenzweite Eckernförder SV einen knappen 2:1-Erfolg gegen den TSV Kropp. Vor den Zuschauern entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen ein Spiel, das weniger durch spielerische Finessen als vielmehr durch Kampfgeist und Standardsituationen geprägt war. Während Eckernförde damit seine beeindruckende Serie von 16 Spielen ohne Niederlage ausbaute, blickt der TSV Kropp trotz der Pleite optimistisch in Richtung Klassenerhalt, der so gut wie sicher ist.

Die erste Halbzeit gestaltete sich weitgehend chancenarm. Eckernfördes Trainer Maik Haberlag machte dafür auch die schwierigen Bedingungen verantwortlich: „Der Platz sah eigentlich ganz gut aus, aber irgendwie war es trotzdem eine Hubbelpiste und sehr trocken. Deswegen war das allgemein kein Leckerbissen“. Dennoch erarbeiteten sich die Gäste leichte Vorteile.

Die Führung für den ESV fiel folgerichtig durch eine Standardsituation. Nach einer Ecke wurde Timo Bamler im Strafraum gefoult. Ömer Dagtekin übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0-Halbzeitstand. Kropps Trainer Julian Schröder konstatierte nüchtern: „Ausgeglichene erste Halbzeit mit leichtem Vorteil für Eckernförde“.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste. Ein zunächst abgeblockter Freistoß landete bei Nils Wölki, der den Ball mit links präzise via Innenpfosten zum 2:0 versenkte. Doch der TSV Kropp bewies Moral und schlug fast postwendend zurück. Nach einem Foulspiel von Leon Knittel im Strafraum entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter. ESV-Keeper Lauritz Sievers konnte den Schuss von Thies Bütow zwar zunächst parieren, war beim Nachschuss zum 1:2 jedoch machtlos.

In der Schlussphase drängte Kropp auf den Ausgleich. „Wir zwingen den Torwart zu guten Paraden und hatten noch ein, zwei gute Möglichkeiten“, beschrieb Schröder die Drangperiode seiner Elf. Die größte Chance zum Remis vergab Cedric Flohr kurz vor dem Abpfiff, als er im Eins-gegen-eins am glänzend reagierenden Sievers scheiterte.

Mindset und Regeneration als Erfolgsfaktoren

ESV-Coach Haberlag zeigte sich nach dem Spiel vor allem mit dem Ergebnis zufrieden: „Das Beste an dem ganzen Spiel war wirklich das Ergebnis und die drei Punkte“. Er räumte ein, dass die Belastung der vergangenen englischen Wochen sowie die Hitze Spuren hinterlassen hatten. Dennoch lobte der am Saisonende aufhörende Coach den Zusammenhalt innerhalb des Teams: „Was richtig gut ist, ist unser Standard und dass wir das Mindset haben, den anderen zu unterstützen“.

Auf der Gegenseite herrschte trotz der knappen Niederlage keine Weltuntergangsstimmung. Julian Schröder blickte bereits nach vorne: „Hatten wir uns ein bisschen anders erhofft, aber nichtsdestotrotz war das hoffentlich der Klassenerhalt“.

Stimmen zum Spiel

TSV Kropp: Rangnick – Decker, Brand, Legrum, Hentsch (75. Wriedt) – Krämer, Bütow, Flor, Weinert – Jaafari (82. Bauer), Krause (65. Kuhn).

Trainer: Julian Schröder.

Eckernförder SV: Sievers – Bamer, Clausen, Knittel (65. Huber), Wolf, Röschmann (64. Apitz) – Mohr, Richter, Wagner – Wölki (84. Peters), Dagtekin (65. Behrens).

Trainer: Maik Haberlag.

SR: Oskar Kühle

Ass.: Khaled El-Rifai, Ralf Christ.

Z.: 100.

Bes. Vorkommn.: Lauritz Sievers (ESV) hält Foulelfmeter von Thies Bütow (55.).

Tore: 0:1 Ömer Dahtekin (29., FE), 0:2 Nils Wölki (52.), 1:2 Thies Bütow (55.).