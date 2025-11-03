Arbeitssieg auf schwierigem Geläuf - Erdweg holt drei Punkte

Auf dem durch Regen und das vorherige Spiel stark strapazierten Platz entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Match. Das gewohnte Kombinationsspiel der SpVgg Erdweg war auf dem tiefen Boden kaum möglich, dennoch fand die Mannschaft gut in die Partie und setzte offensiv Akzente.

Auch Bergkirchen kam zu Chancen. Nach einem Abwehrfehler lief ein TSV-Stürmer allein auf Erdwegs Torhüter Dominik Chlubek zu, setzte den Ball aber überhastet über die Latte. Bergkirchen wurde immer wieder gefährlich durch Ecken, Erdweg verteidigte aber aufmerksam und konsequent – so ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Die erste große Chance hatte Satuk Can in der 20. Minute, als er von Manuel Rumler geschickt wurde und frei vor Keeper Dominik Mann scheiterte. Kurz darauf drang Can erneut von rechts in den Strafraum ein, fand mit seinem Querpass jedoch keinen Abnehmer – Marcel Baumgartner verpasste am langen Pfosten knapp. Weitere Fernschüsse von Niklas Lehmann und Daniel Mayr blieben ohne Erfolg.

Geduld zahlt sich aus

In der zweiten Hälfte blieb das Spiel intensiv und geprägt von Zweikämpfen. Beide Teams suchten den direkten Weg nach vorne, wobei Erdweg die klareren Chancen hatte. Ein kurzer Schreckmoment in der 60. Minute: Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette traf Bergkirchen ins Netz, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Nur wenig später gab es auch eine strittige Situation im Bergkirchener Strafraum – für den Schiedsrichter war die Aktion allerdings zu wenig für einen Strafstoß. In der 73. Minute fiel dann endlich der verdiente Führungstreffer: Nach einer abgewehrten Ecke blieb Erdweg dran, Can setzte sich an der Grundlinie durch und legte auf Korbinian Göttler zurück, der den Ball wuchtig unter die Latte jagte – 0:1!

Spannende Schlussphase

Erdweg blieb auch nach der Führung gefährlich. Erneut war es Göttler, der nach starker Vorarbeit von Benjamin Trinkl eine Doppelchance hatte – ein Abwehrspieler klärte jedoch in höchster Not auf der Linie. Bergkirchen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und bekam kurzzeitig Hoffnung, als der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Punkt zeigte. Er korrigierte die Entscheidung dann aber richtigerweise, da das Foul klar vor dem Strafraum getätigt wurde.

In der Nachspielzeit vergab Satuk Can nach einem 70-Meter-Sprint die Entscheidung, nachdem er eine zwei gegen eins Situation nicht konsequent genug ausspielte und ihm der Ball im entscheidenden Moment versprang. So blieb es spannend bis zum Schluss, doch Erdweg verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und Entschlossenheit über die Zeit.

Fazit: Verdienter Auswärtssieg

Am Ende stand ein umkämpfter, aber verdienter 1:0-Erfolg für die SpVgg Erdweg, die damit ihre starke Serie fortsetzt. Aufgrund der klareren Chancen und der geschlossenen Mannschaftsleistung gehen die drei Punkte völlig in Ordnung.

Nächste Woche empfängt die SpVgg Erdweg den starken SV Ampermoching auf heimischem Platz.