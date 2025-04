🔴⚪ Arbeitssieg am Ostersamstag! 🔴⚪



TSV Weilheim – TSV Oberensingen II 2:0 (1:0)



Unsere Erste bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen und erledigt ihre Heimaufgabe gegen Oberensingen II souverän – auch wenn spielerisch nicht alles rund lief.



📌 Tore:

⚽ 1:0 Marco Libhafsky (17.)

⚽ 2:0 Nai Pascal Amekpo (83.)



Bei ungewohnt warmen Temperaturen brauchte unser Team etwas, um ins Spiel zu kommen. Doch zwei entscheidende Aktionen reichten, um die drei Punkte in Weilheim zu behalten. 💪



Mit dem Sieg bleibt der TSV punktgleich mit der SGEH an der Tabellenspitze – und hat am Dienstag im Nachholspiel in Aichtal die Chance, Platz 1 zu übernehmen! 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #heimspiel #dreiPunkte #🔴⚪