Arbeitssieg!

Fichte begann dominant und hatte in der Anfangsphase 2 dicke Möglichkeiten. In der 5. Minute scheiterte Rothbart am Borussen Keeper Schuppan und in der 10. musste er gegen Wetzk wieder Kopf und Kragen riskieren. Fichte war drauf und dran den Führungstreffer zu markieren. Ein Lapsus in Fichtes Abwehrzentrum (Abstimmungsproblem mit dem Torwart) bescherte aus heiterem Himmel den Welzowern die Führung durch Boslau. Fichte sichtlich beeindruckt. In der 22. Minute ein Freistoß für Welzow 16m diagonal. Der Schuss hätte gepasst, aber Fichtes Schlussmann Kossack holte die Kugel mit starker Parade aus dem Winkel. Danach Fichte wieder am Drücker. Wetzk (26.) aus 20m abziehend und Schuppan im Welzower Tor mit Problemen mit den aufsetzenden Ball. Kurz vor der Pause (42.) nach einem Eckball für den Gastgeber musste Hugler den Ball von der Kunersdorfer Linie kratzen. Zur Pause Fichte selbstverschuldend mit einem Tor hinten.

Der zweite Durchgang sollte dann fast nur noch in Richtung Borussen Tor gehen. Fichte drückte auf den Ausgleich. Nach 52 Minuten riesen Möglichkeit für Kunersdorf durch Veit („schießt förmlich den Torwart ab“) nach Vorarbeit von Tobi Graske. Dann (61.) der überfällige Ausgleich für Fichte durch Gulbing nach starker Vorarbeit von Rothbart musste er die Kugel nur noch ins leere Tor drücken. Und Fichte drückte weiter. In der 75. Veit aus spitzen Winkel hält drauf Schuppan im Welzower Tor mit glücklicher Abwehr (Ball geht an die Latte und dann ins Toraus). Dann (80.) die umjubelte Kunerdorfer Führung. Ein Eckball von Rothbart getreten köpfte Schlott sehenswert in den Dreiangel der Borussen. In der 90. Ein „Gewaltschuss“ von Fichtes Youngster Hugler aus 20m leicht abgefälscht ging die Kugel knapp am Welzower Kasten vorbei.