Arbeitssieg

geschrieben von Lukas Honold:

Gegen den einzigen Aufsteiger aus Rettenbach erwischten die Grün-

Weißen einen ordentlichen Start, hatten mehr Ballbesitz und die

Kontrolle über das Spiel. Die erste gute Gelegenheit für die

Hausherren bot sich nach einer Viertelstunde. Koffi Adekpe, der

bereits beim Warmschießen andeutete, dass es heute knallen

könnte, nahm einen Ball knapp außerhalb des Sechzehners mit

Risiko und besorgte mit einem wunderschönen Schuss ins rechte

obere Eck die 1:0 Führung. Kurz darauf war es erneut der

Torschütze, der durchgebrochen war. Allein vor dem Torhüter

zögerte er allerdings zu lange und vertändelte so etwas fahrlässig die

mögliche 2:0 Führung. In der 24. Spielminute meldeten sich dann die

Gäste offensiv zu Wort. Nach nicht konsequenter Klärung in der

Günzer Hintermannschaft nach einem Standard war es Simon

Steidele, der aus dem Rückraum im Sechzehner einen aufsetzenden

Schuss abgab. Im Getümmel wurde die Kugel dann noch von einem

Günzer per Kopf unglücklich nach hinten verlängert und flog dadurch

unhaltbar ins Tor zum 1:1 Ausgleich. Das Spiel flachte danach stark

ab und plätscherte so vor sich hin. Dies änderte sich auch nach der

Pause lange nicht. Die Heimelf hatte zwar gefühlt etwas mehr

Ballbesitz, aber die Partie blieb auf beiden Seiten chancenarm und

ideenlos. Erst zehn Minuten vor schloss schlugen die beiden Joker

der Grün-Weißen zu. Rehm Matthias brachte mit seiner flanke von

der rechten Außenlinie Patrick Daufratshofer im Fünfmeterraum in

Position. Letzterer ließ die Flanke gekonnt über seinen Schädel ins

lanke Eck zum 2:1 rutschen. Ein sehr zähes Spiel, bei dem die Grün-

Weißen die Führung aber über die Zeit brachten und somit den

Heimerfolg eintüten konnten.