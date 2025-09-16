Arbeitssieg

geschrieben von Lukas Honold:
Gegen den einzigen Aufsteiger aus Rettenbach erwischten die Grün-
Weißen einen ordentlichen Start, hatten mehr Ballbesitz und die
Kontrolle über das Spiel. Die erste gute Gelegenheit für die
Hausherren bot sich nach einer Viertelstunde. Koffi Adekpe, der
bereits beim Warmschießen andeutete, dass es heute knallen
könnte, nahm einen Ball knapp außerhalb des Sechzehners mit
Risiko und besorgte mit einem wunderschönen Schuss ins rechte
obere Eck die 1:0 Führung. Kurz darauf war es erneut der
Torschütze, der durchgebrochen war. Allein vor dem Torhüter
zögerte er allerdings zu lange und vertändelte so etwas fahrlässig die
mögliche 2:0 Führung. In der 24. Spielminute meldeten sich dann die
Gäste offensiv zu Wort. Nach nicht konsequenter Klärung in der
Günzer Hintermannschaft nach einem Standard war es Simon
Steidele, der aus dem Rückraum im Sechzehner einen aufsetzenden
Schuss abgab. Im Getümmel wurde die Kugel dann noch von einem
Günzer per Kopf unglücklich nach hinten verlängert und flog dadurch
unhaltbar ins Tor zum 1:1 Ausgleich. Das Spiel flachte danach stark
ab und plätscherte so vor sich hin. Dies änderte sich auch nach der
Pause lange nicht. Die Heimelf hatte zwar gefühlt etwas mehr
Ballbesitz, aber die Partie blieb auf beiden Seiten chancenarm und
ideenlos. Erst zehn Minuten vor schloss schlugen die beiden Joker
der Grün-Weißen zu. Rehm Matthias brachte mit seiner flanke von
der rechten Außenlinie Patrick Daufratshofer im Fünfmeterraum in
Position. Letzterer ließ die Flanke gekonnt über seinen Schädel ins
lanke Eck zum 2:1 rutschen. Ein sehr zähes Spiel, bei dem die Grün-
Weißen die Führung aber über die Zeit brachten und somit den
Heimerfolg eintüten konnten.