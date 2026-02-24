Arbeitslos - und dann? »Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt«

Guter Kommunikator: Fabian Adelmann ist stets offen, ehrlich und direkt. – Foto: Reinhard Rehkamp

Aus den Augen, aus dem Sinn. Wer jedoch glaubt, dass es nach dem Rücktritt beim FC Memmingen 2022 ruhig um ihn geworden ist, der irrt. Das Aus bei den Schwaben hat bei Fabian Adelmann keinesfalls dazu geführt, dass er die Lust am Trainerdasein verloren hat. Der 34-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren nur im Norden der Republik, fernab des bayerischen Fußballzirkus' und somit der öffentlichen Wahrnehmung in seiner Heimat, probiert. Was macht eigentlich... Fabian Adelmann?

Was macht eigentlich... Trainer Adelmann? Seit Deinem Ende bei Eintracht Braunschweig bist Du arbeitslos. Wie kann man sich diesen Status als Trainer vorstellen? Gehst Du auf's Arbeitsamt? Wie läuft die Suche nach einem neuen Posten? Der Status „vertragslos“ gehört im Trainerberuf zur Realität dazu und ist weniger außergewöhnlich, als es von außen oft wirkt. Für mich ist es das erste Mal und natürlich gibt es formale Themen, die man regelt, aber im Kern ist diese Phase für mich vor allem eine inhaltliche und strategische. Ich nutze sie bewusst, um Gespräche zu führen, mich fachlich weiterzuentwickeln und sehr genau zu prüfen, welche Aufgabe wirklich passt. Die Suche läuft weniger über klassische Bewerbungen, sondern über Austausch, Netzwerk und klare Vorstellungen davon, wo man wirksam arbeiten kann. Welche Rahmenbedingungen muss Dein künftiger Verein erfüllen? Für mich steht nicht die Liga-Zugehörigkeit im Vordergrund, sondern die Passung. Gleichzeitig bringe ich mit der UEFA Pro-Lizenz die höstmögliche Trainerausbildung mit und habe einen klaren Anspruch an das sportliche Niveau und die Rahmenbedingungen. Entscheidend sind klare Strukturen, realistische Erwartungen und ein gemeinsames Verständnis von Entwicklung und Arbeit. Geografisch bin ich offen, solange das Gesamtpaket stimmt – auch mit Blick auf private Stabilität.

Apropos: Private Stabilität: Mit 34 Jahren bist Du nicht nur (immer noch) am Beginn Deiner Trainerkarriere, sondern auch am möglichen Start als Familienvater. Du bist vergeben, hast aber noch (!) keine Kinder. Wie ist das in Einklang zu bringen mit dem 24/7-Job als Trainer, in Verbindung mit ständigen Umzügen? Das geht sicher nur mit viel Verständnis vom Partner. Ich hab das Glück, eine Frau zu haben, die selbst mit Fußball groß geworden ist und weiß, wie der Fußball funktioniert. Darüber bin ich sehr dankbar. Und auch wenn ein Standortwechsel zum Fußball dazugehört, ist es mein klares Ziel, möglichst nachhaltig und lange in einem Verein zu arbeiten. Es gibt mittlerweile genug Beispiele, dass sich Kontinuität über Strecke auszahlt. Du bist inzwischen viel rumgekommen. Nach Stationen in Bayern - unter anderem beim Club und dem ATSV Erlangen, warst Du für Cottbus aktiv, ehe es eben nach Braunschweig ging. Was haben diese Erfahrungen mit Dir gemacht? Bist Du nun ein anderer Fabian Adelmann als damals in der Bayernliga Nord? Ja, definitiv. Die Erfahrungen in unterschiedlichen Regionen, Vereinen und Rollen haben meinen Blick deutlich erweitert. Früher war ich sehr stark leistungs- und inhaltsgetrieben. Heute bin ich zusätzlich Struktur- und Kontext-bewusst. Ich verstehe besser, wie entscheidend Umfeld, Führung und Erwartungsmanagement sind. Und natürlich habe ich in der Zeit nach Erlangen auch meine Pro-Lizenz gemacht, die mich definitiv auch zu einem besseren Trainer gemacht hat.

Auf welche Art und Weise unterscheidet sich der Fußball auf und neben dem Spielfeld in Bayern, Brandenburg und Niedersachsen?

Die Unterschiede liegen weniger im Fußball selbst als in den Kulturen drumherum. In Bayern ist vieles stark leistungs- und strukturorientiert, gleichzeitig habe ich das Miteinander und die Geselligkeit in meiner Heimat immer positiv in Erinnerung. Brandenburg lebt viel von Identifikation und Nähe - Energie Cottbus hat dort einen enormen Stellenwert. Für viele Menschen in der Region ist es das einzige, was am Wochenende wirklich zählt. Niedersachsen hat oft eine sehr sachliche, pragmatische Herangehensweise. Die unterschiedlichen Regionen haben mich auf jedenfall eines gelehrt: Man muss nicht nur Fußball verstehen, sondern auch die jeweilige Vereinskultur lesen.

Diese gerade gestellte Frage kommt ziemlich oberflächlich und allgemein daher, ist aber gerade bei Dir an der richtigen Stelle. Denn es ist bekannt, dass Du Dich auch intensiv mit dem Großen und Ganzen beschäftigst. Muss das sein, will man ein guter Trainer sein - oder ist das mehr oder weniger Deine Passion?

Für mich gehört das zwingend zum Trainerberuf. Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt. Wer führen will, muss Zusammenhänge verstehen: Menschen, Strukturen, Dynamiken. Das ist sicher auch meine persönliche Passion – aber vor allem ist es aus meiner Sicht professionelle Notwendigkeit, wenn man nachhaltig arbeiten möchte.

Zuletzt hast Du bei Florian Kohfeldt, dem Trainer von Zweitliga-Spitzenclub Darmstadt hospitiert: Sind derartige Praktikas tatsächlich inhaltlich wichtig und somit sinnvoll, oder sind das einfach nur Aktionen, um im Gespräch zu sein - und gesehen zu werden?

Hospitationen sind dann sinnvoll, wenn sie inhaltlich ehrlich gemeint sind. Für mich geht es nicht darum, gesehen zu werden, sondern Einblicke zu gewinnen: Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie wird geführt? Wie greifen Training, Analyse und Organisation ineinander? Meine Zeit als Co-Trainer in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ist jetzt ein paar Jahre her und seit damals hat sich der Fußball im Profibereich deutlich weiterentwickelt. Es war sehr spannend zu sehen, wie in Darmstadt gearbeitet wird. Und eins kann ich auf jedenfall sagen: Nach meinen Eindrücken der Woche ist es für mich nicht verwunderlich, dass die Lilien oben in der Tabelle steht.

Kohfeld und Du habt Euch intensiv mit der Frage "Ist die richtige Passung wichtiger als Erfahrung?" beschäftigt. Welche Antwort ist das Ergebnis eurer Arbeit?

Erfahrung hilft, Situationen einzuordnen. Aber ohne Passung zwischen Trainer, Rolle und Verein bleibt Erfahrung wirkungslos. Erwartungen, Strukturen und Arbeitsweise müssen zusammenpassen, damit ein Trainer wirklich wirksam sein kann. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob wir über einen Trainerjob in der Bundesliga oder Regionalliga reden. Je höher die Passung zwischen Trainer und Verein, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.



Was versteht man eigentlich unter Passung? Geht es um zwischenmenschliche Dinge? Oder darum, ob Philosophie von Trainer und Verein zueinander passen?

Passung bedeutet Übereinstimmung in der inhaltlichen Ausrichtung, Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten sowie ein funktionierendes zwischenmenschliches Miteinander. Fehlt einer dieser Aspekte, entsteht Reibung. Stimmen sie überein, entsteht Wirksamkeit.



Abschließend der Blick in die Zukunft: Wie stellst Du Dir Deine künftige Zeit an der Linie vor?

Mir ist wichtig, dass meine nächste Aufgabe aus Überzeugung entsteht und nicht aus dem Druck heruas, schnell wieder an der Linie zu stehen. Da habe ich sicher auch dazugelernt in den vergangenen Jahren. Es gab in den vergangenen Monaten konkrete Gespräche, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil mir die Passung gefehlt hat. Entscheident ist für mich ein Umfeld mit klaren Strukturen, Vertrauen und einer gemeinsamen sportlichen Idee. Dort kann ich meine Stärken am besten einbringen.

Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft!