"Arbeiten, arbeiten, arbeiten", Fallersleben II muss über 100% geben

Die Formkurven beider Teams schlagen zuletzt in unterschiedliche Richtungen aus. Fallersleben spielte häufig ordentlich mit, ließ jedoch in den vergangenen Wochen zu viele Chancen liegen und musste sich mehrfach unglücklich geschlagen geben. Hinzu kommt eine angespannte Personallage, die Trainer Cedric Wienhold unverblümt beschreibt: „Unsere Personalsituation entspannt sich leider überhaupt nicht. Wir haben acht Verletzte, fünf Fragliche und zwei Spieler im Urlaub – das macht es extrem schwer zum Ende der Hinrunde.“

Trotz der Probleme sieht Wienhold sein Team nicht chancenlos, im Gegenteil: Er erwartet ein intensives Match gegen einen Gegner, „der tief steht und schwer zu bespielen ist“. Gerade gegen solche Mannschaften habe sein junges Team noch Lernbedarf. „Wir müssen unsere Stärken im letzten Drittel konsequenter ausspielen. Woche für Woche bemängeln wir die Chancenverwertung“, so der Coach.

Der Kunstrasen am Windmühlenberg könnte dem VfB dabei in die Karten spielen. „Da können wir unsere technische Stärke ein bisschen mehr ausleben“, sagt Wienhold. Die Trainingsschwerpunkte der Woche lagen entsprechend auf Überzahlsituationen und dem Angriff über die Flügel – ein Schlüssel im Duell mit Schwülper, das meist im 4-2-3-1 agiert.

Trotz aller Sachlichkeit schwingt beim Trainer aber auch ein gehöriges Maß an Emotionalität mit. Nach den zuletzt schwankenden Auftritten formuliert er klare Erwartungen an seine Mannschaft – vor allem in puncto Einsatz: „Wir sind an einem Punkt angekommen, wo ich erwarte, dass jeder für jeden 100 Prozent ab Minute eins alles reinwirft. So ein Auftritt wie gegen Gifhorn darf uns nicht noch einmal passieren.“

Sein Credo für Sonntag lässt keinen Interpretationsspielraum: „Wer den Sieg mehr will, der wird auch die drei Punkte mitnehmen.“

Für Fallersleben wäre ein Heimsieg ein Befreiungsschlag. Für Schwülper wäre ein Erfolgserlebnis enorm wichtig, um den Anschluss ans untere Mittelfeld nicht zu verlieren. Die Voraussetzungen für ein intensives, nervenaufreibendes Spiel sind gegeben – und in beiden Lagern weiß man: Dieses Duell kann die Weichen für die Winterpause stellen.