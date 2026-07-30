»Arbeiten an Effizienz«: Quelle Fürth empfängt den Jahn

Am 3. Spieltag der Landesliga Nordost treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils noch auf ihren ersten Saisonsieg warten. Die SG Quelle Fürth empfängt nach zwei Unentschieden zum Auftakt den Jahn aus Forchheim. Die Gäste haben nach einer Spielabsage bisher erst eine Partie absolviert – und die bot beim 3:3 gegen den Aufsteiger Wendelstein Spektakel pur.
Die SpVgg Jahn Forchheim erwischte gegen Wendelstein eigentlich einen Einstand nach Maß. Durch ein Eigentor von Andre Doffin (18.) sowie Treffer von Nico Plätzer (62.) und Nico Baumgartl (64.) führte die Elf von René Ebert bereits beruhigend mit 3:0. Was danach folgte, glich jedoch einem sportlichen Albtraum für die Oberfranken: Wendelstein schlug eiskalt zurück und schaffte durch Pascal Abele in der 90. Minute noch den 3:3-Ausgleich, nachdem Christian Rzonsa zuvor sogar noch einen Foulelfmeter für den Jahn verschossen hatte (80.).
Fürths Coach Taner Koc blickt derweil auf ein 1:1 beim ASV Weisendorf zurück. Christian Haag (22.) brachte Fürth in Führung, ehe Tim Schmidt (27.) postwendend ausglich. Mit den bisherigen zwei Zählern zeigt sich Koc dennoch nicht unzufrieden: „Wir haben zwei Punkte auf dem Konto – und das sind zwei von insgesamt 40 Punkten, die wir als Ziel für den Klassenerhalt anpeilen. Mit der Art und Weise, wie wir in beiden Spielen aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden, außer die 2. Halbzeit in Weisendorf. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, hätten wir sogar mehr mitnehmen können. Deshalb nehmen wir die zwei Punkte mit, arbeiten weiter an unserer Effizienz und blicken positiv auf die kommenden Aufgaben.“
Auf der Gegenseite sitzt der Stachel nach dem späten Punktverlust gegen den Aufsteiger noch tief. Jahn-Trainer René Ebert kann die Enttäuschung nicht verbergen: „Von 20 Spielen verlierst du eins. Wir haben ja nicht mal verloren. Also ist schon sehr, sehr bitter für uns gelaufen.“ Trotz des späten Ausgleichs war Ebert mit dem Auftritt seiner Mannschaft über weiteste Strecken einverstanden: „Mit der Art und Weise, wie wir das Spiel gespielt haben, bin ich mehr als zufrieden, weil das gerade mit Ballbesitz schon sehr, sehr, sehr gut war.“
Vor dem Gastspiel in Fürth schätzt Ebert den kommenden Kontrahenten keineswegs als Laufkundschaft ein. Fürth habe eine „sehr, sehr talentierte und junge Mannschaft, die Fußball spielt“. Auch Koc stellt klar, dass sein Team vor der individuellen Klasse des Gegners nicht in Ehrfurcht erstarrt: „Der Jahn gehört für mich ganz klar zu den Top-5-Teams der Landesliga. Sie verfügen über viel Qualität im Kader und werden auch in dieser Saison wieder ganz weit oben mitspielen. Vergangene Saison konnten wir das Hinspiel mit 3:2 für uns entscheiden, das Rückspiel haben wir dann knapp mit 1:2 verloren. Das zeigt, dass wir mit ihnen mithalten können. Unser Ziel ist es, eine disziplinierte Leistung auf den Platz zu bringen und etwas Zählbares mitzunehmen.“
Mit Blick auf das Tableau rangiert Quelle Fürth mit zwei Punkten aus zwei Spielen auf Platz 12, während der Jahn mit einem Zähler aus erst einer absolvierten Partie auf Rang 13 geführt wird. Personell müssen beide Übungsleiter kleinere Anpassungen vornehmen. Bei Fürth fallen Christian Seiwerth und Matthew Livingstone verletzungsbedingt aus und befinden sich weiterhin im Aufbautraining. Forchheim muss im offensiven Bereich etwas improvisieren: Neben Nico Plätzer fehlt urlaubsbedingt ein weiterer Angreifer, ansonsten steht Ebert nach eigener Aussage „die volle Kapelle“ zur Verfügung.
Die weiteren Spiele des 3. Sieltags: