»Arbeiten an Effizienz«: Quelle Fürth empfängt den Jahn Forchheim will Wendelstein-Trauma verarbeiten +++ Quelle Fürth setzt auf Effizienz vor dem Tor +++ Beide Teams peilen den ersten Dreier an von Marco Baumgartner · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die Quelle aus Fürht peilt gegen den Jahn aus Forchheim die nächsten Punkte für das Ziel Klassenerhalt an. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Am 3. Spieltag der Landesliga Nordost treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils noch auf ihren ersten Saisonsieg warten. Die SG Quelle Fürth empfängt nach zwei Unentschieden zum Auftakt den Jahn aus Forchheim. Die Gäste haben nach einer Spielabsage bisher erst eine Partie absolviert – und die bot beim 3:3 gegen den Aufsteiger Wendelstein Spektakel pur.

Drama pur bei Forchheims Auftakt Die SpVgg Jahn Forchheim erwischte gegen Wendelstein eigentlich einen Einstand nach Maß. Durch ein Eigentor von Andre Doffin (18.) sowie Treffer von Nico Plätzer (62.) und Nico Baumgartl (64.) führte die Elf von René Ebert bereits beruhigend mit 3:0. Was danach folgte, glich jedoch einem sportlichen Albtraum für die Oberfranken: Wendelstein schlug eiskalt zurück und schaffte durch Pascal Abele in der 90. Minute noch den 3:3-Ausgleich, nachdem Christian Rzonsa zuvor sogar noch einen Foulelfmeter für den Jahn verschossen hatte (80.). Fürths Coach Taner Koc blickt derweil auf ein 1:1 beim ASV Weisendorf zurück. Christian Haag (22.) brachte Fürth in Führung, ehe Tim Schmidt (27.) postwendend ausglich. Mit den bisherigen zwei Zählern zeigt sich Koc dennoch nicht unzufrieden: „Wir haben zwei Punkte auf dem Konto – und das sind zwei von insgesamt 40 Punkten, die wir als Ziel für den Klassenerhalt anpeilen. Mit der Art und Weise, wie wir in beiden Spielen aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden, außer die 2. Halbzeit in Weisendorf. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, hätten wir sogar mehr mitnehmen können. Deshalb nehmen wir die zwei Punkte mit, arbeiten weiter an unserer Effizienz und blicken positiv auf die kommenden Aufgaben.“