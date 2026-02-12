Arbeiten am Speller Kunstrasenplatz werden fortgesetzt

Die aufmerksamen Beobachter im Getränke Hoffmann Stadion haben es längst bemerkt: Die Arbeiten am neuen zweiten Kunstrasenplatz des SC Spelle-Venhaus konnten nach Ende der längeren Schnee- und Frostperiode wieder fortgesetzt werden.
Seit Anfang dieser Woche geht es endlich weiter. Begonnen wurde mit dem Bau des zweiten Kunstrasenplatzes am 11. November 2025. Jetzt werden auf Platz sechs wieder Erdarbeiten durchgeführt. „Betonarbeiten sind noch nicht möglich. Dafür ist es noch zu kalt“, erklärt SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg, der das Zukunftsprojekt Kunstrasenplatz koordiniert.
Demnächst wird die Umrandung gesetzt für die Pflasterarbeiten rund um den Platz.
Der Platz selbst wird noch mit Sand aufgefüllt, der mit einem speziellen Gerät separat aufgearbeitet werden muss. Das ist bei den aktuellen Witterungsbedingungen noch nicht möglich.
Die Erdarbeiten und die vorbereitenden Maßnahmen bis zur Verlegung der Kunstrasenfläche sollen bis Ende März, Anfang April abgeschlossen sein. Der Polytan-Belag kann erst verlegt werden, wenn die Bodentemperatur mindestens 10 Grad beträgt. Der neue Kunstrasenplatz soll laut Plan Anfang bis Mitte Mai fertig sein.
Crowdfunding-Aktion
Die Finanzierung des Kunstrasenplatzes ist mit knapp einer Million Euro die bisher größte Investition des SC Spelle-Venhaus. Bei einer Crowdfunding-Aktion sollen 80.000 Euro eingesammelt werden. Verantwortlich dafür sind die einzelnen Fußballteams. Ziel ist es, dass jede der mehr als 40 Mannschaft rund 2.000 Euro einsammelt
Die Teams haben mit ersten Aktionen begonnen. Sie sind noch längst nicht abgeschlossen. Einzelspender haben bereits 15.575 Euro (Stand 10.2.26) auf das Konto eingezahlt.
Das Konzept der Crowdfunding-Aktion ist ebenso einfach wie charmant: Jeder Unterstützer kann für 25 Euro einen symbolischen Quadratmeter Kunstrasen erwerben. Als Dankeschön wird der Name des Spenders auf einer großen Werbetafel direkt am neuen Kunstrasenplatz verewigt. Selbstverständlich können auch mehrere Quadratmeter gekauft werden.
Die Teilnahme ist unkompliziert: QR-Code scannen und per PayPal, Banking-App oder klassischer Überweisung für einen oder auch mehr Quadratmeter Kunstrasen spenden. Der Name jedes Käufers erscheint automatisch auf der Werbetafel am Platz.