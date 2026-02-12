Arbeiten am Speller Kunstrasenplatz werden fortgesetzt „Winterpause“ beendet von red · Heute, 08:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mentrup

Die aufmerksamen Beobachter im Getränke Hoffmann Stadion haben es längst bemerkt: Die Arbeiten am neuen zweiten Kunstrasenplatz des SC Spelle-Venhaus konnten nach Ende der längeren Schnee- und Frostperiode wieder fortgesetzt werden.

Seit Anfang dieser Woche geht es endlich weiter. Begonnen wurde mit dem Bau des zweiten Kunstrasenplatzes am 11. November 2025. Jetzt werden auf Platz sechs wieder Erdarbeiten durchgeführt. „Betonarbeiten sind noch nicht möglich. Dafür ist es noch zu kalt“, erklärt SCSV-Geschäftsführer Jürgen Wesenberg, der das Zukunftsprojekt Kunstrasenplatz koordiniert. Demnächst wird die Umrandung gesetzt für die Pflasterarbeiten rund um den Platz.

Der Platz selbst wird noch mit Sand aufgefüllt, der mit einem speziellen Gerät separat aufgearbeitet werden muss. Das ist bei den aktuellen Witterungsbedingungen noch nicht möglich. Die Erdarbeiten und die vorbereitenden Maßnahmen bis zur Verlegung der Kunstrasenfläche sollen bis Ende März, Anfang April abgeschlossen sein. Der Polytan-Belag kann erst verlegt werden, wenn die Bodentemperatur mindestens 10 Grad beträgt. Der neue Kunstrasenplatz soll laut Plan Anfang bis Mitte Mai fertig sein.