Araz Algin wechselt vom SV Gifhorn zum Lehndorfer TSV

Der Lehndorfer TSV hat via Instagram seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Araz Algin wechselt vom SV Gifhorn zum LTSV und soll das Zentrum verstärken.

Der 27-Jährige sieht in seinem neuen Verein die passenden Voraussetzungen für den nächsten Schritt. Als Gründe für seinen Wechsel nennt Algin ein „tolles Umfeld, ein starkes Team und klare Ziele“.

In der vergangenen Bezirksliga-Saison erzielte der erfahrene Neuzugang vier Tore in 13 Partien. Außerdem spielte Algin auch schon für den Stadtrivalen FT Braunschweig II.

Zu seinen persönlichen Stärken zählt der Mittelfeldspieler seine Technik, Zweikampfstärke und seine Präsenz auf dem Platz. Vom Lehndorfer TSV dürfen die Verantwortlichen laut Algin „unermüdliches Kämpfen, Teamgeist und Tore“ erwarten.