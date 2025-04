Arambasic wird zum Architekten eines bemerkenswerten Laufs

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden schreibt eine Geschichte, die in dieser Oberliga-Saison ihresgleichen sucht. Nach einem katastrophalen Auftakt mit Tabellenplatz 18 nach dem sechsten Spieltag steht der Dorfverein nun seit 17 Spielen ohne Niederlage da – neun Siege, acht Remis, 35 Punkte und ein neues Selbstverständnis. „Wir waren tot, komplett tot. Aber wir haben uns selbst wiederbelebt“, sagt Cheftrainer Kristian Arambasic. Der 42-Jährige gilt längst als entscheidender Faktor für die sportliche Renaissance in der 2.300-Einwohner-Gemeinde.

Dabei war der Umbruch vor der Saison einschneidend. Gleich 18 Neuzugänge galt es zu integrieren, Rehden stellt mit durchschnittlich 20,5 Jahren nicht nur den jüngsten, sondern auch den kleinsten Kader der Liga. „Wir haben den Babysturm der Oberliga“, sagt Arambasic mit einem Lächeln – wohlwissend, dass die fehlende Reife in der Offensive auch ein Hemmschuh im Aufstiegskampf sein könnte. Trotz der Defizite in der Chancenverwertung hat der BSV dank stabiler Defensivarbeit längst wieder Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. „Wir haben eine unglaubliche Stabilität“, so Arambasic. Fünf der bisherigen sechs Rückrundenspiele endeten ohne Gegentor.

Der Schlüssel liegt auch in der akribischen Vorbereitung. Arambasic, der als Fußballästhet gilt, bevorzugt ein spielerisch orientiertes System und variiert je nach Gegner zwischen 4-2-3-1 und 4-4-2. Der Erfolg gibt ihm recht – auch weil unorthodoxe Maßnahmen wie die Umfunktionierung des früheren Inter-Mailand-Stürmers Bocar Djumo zum Abwehrchef bestens aufgehen. „Gegen den Ball arbeiten wir sehr gut“, betont Arambasic, der seine Mannschaft mit detaillierten Videoanalysen vorbereitet und ihr einen klaren Plan an die Hand gibt.