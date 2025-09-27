Arambasic trotz Fehlstart optimistisch: "Abgerechnet wird am Schluss"

Der Saisonauftakt verlief für den BSV Schwarz-Weiß Rehden alles andere als nach Plan. Pokalaus in letzter Minute beim FC Verden, nur sieben Punkte aus sieben Ligaspielen, dazu schwerwiegende Verletzungen wichtiger Stammkräfte – ein Fehlstart, der auch Trainer Kristian Arambasic nicht kaltlässt. Und dennoch: Der 44-Jährige bleibt gelassen. Im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht Arambasic über vermeidbare Gegentore, Egoismus im Spiel – und warum er dennoch überzeugt ist, mit seiner Mannschaft den Turnaround zu schaffen.

Nach sieben Spielen steht Rehden mit sieben Zählern auf Rang zwölf – zu wenig, sagt Arambasic: „Gegen Wilhelmshaven und Langreder kann man verlieren, das sind Topteams. Aber die Niederlagen gegen Meppen und Lüneburg müssen wir uns selbst zuschreiben. Das war eigene Blödheit.“ Der Blick auf die nackten Zahlen stützt seine Analyse: 14 geschossene Tore (zwei pro Spiel), aber bereits 13 Gegentreffer – vor allem hinten brennt es.

„Unsere Defensive ist aktuell unsere Achillesferse“, sagt Arambasic. „Von den 13 Gegentoren waren nur zwei wirklich herausgespielt. Fünf sind Elfmeter, sechs gehen auf individuelle Fehler zurück – oft haarsträubend.“ Hinzu kämen unnötige Platzverweise. Seine deutliche Botschaft an die Spieler: „Nicht der Gegner schlägt uns – wir schlagen uns selbst.“

„Oberliga ist kein Schaulaufen – sondern Mentalität, Kampf, Zweikampf“

Ein Grund für die vielen Fehler sei der Umbruch: „Wir haben 15 neue Spieler, mussten quasi bei null anfangen“, erklärt Arambasic. Es mangele nicht an Fitness, sondern an Automatismen und mannschaftlicher Abstimmung. Doch auch ein anderer Aspekt sorgt für Frust: „Manche Spieler denken zu sehr an ihre eigene Bühne. Sie wollen zeigen, was sie können, hoffen vielleicht auf den nächsten Schritt – und vergessen dabei, dass es in dieser Liga vor allem um Kampf, Biss und einfache Lösungen geht.“

Es sei höchste Zeit, so der Coach, „dass wir kapieren: In der Oberliga will niemand schönen Fußball sehen, wenn du verlierst. Du musst auf den Platz beißen, graben, lange Bälle spielen, auch mal die Kugel auf die Tribüne dreschen. Wenn wir gewinnen, ist das allen recht – auch wenn es kein Glanzstück ist.“

Verantwortung abgeben: Spieler sollen laut und präsent sein

Arambasic will daher verstärkt auf Führungsspieler setzen. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt: Ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen. Ich kann von außen coachen, aber auf dem Platz braucht es Präsenz, Lautstärke, Mentalität. Wir brauchen Jungs, die mitreißen, die Zeichen setzen.“ Sein Ansatz: mehr Eigenverantwortung, weniger Trainerlenkung – „Ich beziehe die Spieler jetzt noch stärker in Entscheidungsprozesse ein.“

Am Verhältnis zur Mannschaft zweifelt der Cheftrainer trotz der angespannten Lage nicht: „Das Vertrauensverhältnis ist intakt. Julian Wolff hat mir versichert, dass das Team voll hinter mir steht – das spüre ich auch.“ Man diskutiere intern offen, aber konstruktiv.

Am Samstag wartet mit Atlas Delmenhorst ein echter Gradmesser. Der souveräne Tabellenführer ist noch ungeschlagen, hat alle Leistungsträger gehalten und sich mit Nico Poplawski zusätzlich verstärkt – ein Spieler, den Arambasic selbst gerne verpflichtet hätte. „Atlas ist selbstbewusst, eingespielt und strukturiert – für mich die stabilste Mannschaft der Liga“, so der Trainer.

Und doch fährt Rehden nicht chancenlos ins städtische Stadion: „Wir sind klarer Underdog, aber wir wollen liefern. Ich erwarte eine richtige Schlacht – mit allem, was dazugehört.“

Personell kann Arambasic dabei fast aus dem Vollen schöpfen: „Abgesehen von den Langzeitverletzten reisen wir mit voller Kapelle nach Delmenhorst.“

„Wir sind nicht weit weg – aber wir müssen jetzt liefern“

Trotz aller Rückschläge bleibt der BSV-Coach kämpferisch. „Abgerechnet wird immer am Ende“, sagt Arambasic. „Wir haben zwar Federn gelassen, aber wir sind nicht weit weg von den vorderen Plätzen.“ Umso mehr gelte jetzt: Punkte holen, egal gegen wen. Ob beim Tabellenführer Atlas, gegen Bersenbrück oder im Derby gegen Wetschen – „das sind Spiele, in denen wir liefern müssen. Punkt.“