Arambasic-Team will Revanche für Heimniederlage

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden startet am Freitag um 19.30 Uhr in den heimischen Waldsportstätten in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen. Gegner ist die U23 des SV Meppen, die nach einem radikalen Umbruch mit einem komplett verjüngten Kader antritt.

Trainer Kristian Arambasic geht mit einem eingespielten und punktuell verstärkten Team in den Auftakt. Zwar fehlen mit David Lučić (Schienbeinbruch) und dem 17-jährigen Daniel Jung (Kreuzbandriss) zwei Langzeitverletzte, doch alle weiteren Spieler des 24-Mann-Kaders stehen zur Verfügung. Rückkehrer wie Max Kummer und Nikita Marusenko bieten zusätzliche Optionen. Der BSV will den Heimvorteil nutzen und direkt ein Ausrufezeichen setzen. „Wir haben gut gearbeitet, intensiv trainiert und wollen an die zweite Halbzeit aus dem Pokalspiel gegen Verden anknüpfen“, so Arambasic. Dort hatte Rehden nach 0:2-Rückstand aufgedreht, am Ende aber unglücklich 2:3 verloren.

Der Gegner aus dem Emsland kommt mit neuem Trainer Carsten Stammermann, zuvor Coach der SVM-U19 in der Bundesliga. Nur neun Spieler aus dem Vorjahr blieben, der Altersdurchschnitt liegt bei gut 21 Jahren. Die Mannschaft ist talentiert, zweikampfstark und offensiv gefährlich – in der Vorbereitung gelangen 20 Tore bei nur drei Gegentreffern, darunter ein 3:3 gegen Regionalligist SSV Jeddeloh. Das letzte Aufeinandertreffen in Rehden entschied Meppen II am 34. Spieltag der Vorsaison mit 2:1 für sich – für den BSV also auch eine Chance zur Revanche.