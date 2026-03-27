Arambasic kritisiert Einstellung nach Niederlage im Emsland

Bereits im Abschlusstraining habe es Hinweise gegeben, dass die notwendige Spannung fehlen könnte. Diese Befürchtung bestätigte sich im Spielverlauf.

Im Mittelpunkt der Analyse steht für Trainer Kristian Arambasic weniger das Ergebnis als vielmehr die Herangehensweise seiner Mannschaft. Deutlich wird der Coach in seiner Bewertung: „Wir sind dieses Spiel nicht mit 100 Prozent angegangen, obwohl wir uns viel vorgenommen hatten.“

Zwar startete der BSV mit guten Möglichkeiten in die Partie, konnte diese jedoch nicht nutzen. Auch im weiteren Verlauf gelang es nicht, das Spiel entscheidend zu kontrollieren. Arambasic ordnet dies klar ein: „Wir konnten unser Spiel aber nicht richtig durchdrücken.“

Gerade in den Umschaltsituationen blieb der Gegner gefährlich, während Rehden selbst zu selten zwingend wurde.

Erst in der Schlussviertelstunde entwickelte der BSV mehr Druck und kam zu Chancen auf den Ausgleich. Für den Trainer kam diese Reaktion jedoch zu spät. Sein Fazit fällt entsprechend deutlich aus: „Aber insgesamt haben Einstellung und Bereitschaft an diesem Abend gefehlt.“

Chancen für Spieler bleiben ungenutzt

Arambasic betonte zudem, dass aktuell bewusst Spieler eingesetzt werden, um sich zu zeigen. Diese Gelegenheit wurde aus seiner Sicht nicht ausreichend genutzt: „Leider ist das heute schiefgegangen.“

Die Partie soll nun intern aufgearbeitet werden, um die gezeigten Defizite schnell zu beheben. Trotz der Enttäuschung blickt der BSV nach vorne. Die personelle Situation bleibt angespannt, dennoch erwartet der Trainer eine klare Reaktion. Die Zielsetzung ist eindeutig: Im nächsten Spiel soll die Mannschaft wieder mit der notwendigen Intensität auftreten und ein anderes Gesicht zeigen.