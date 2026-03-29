Arambasic fordert Reaktion und Mentalität

Klare Worte vor anspruchsvoller Aufgabe
Die Ausgangslage ist anspruchsvoll, die Botschaft eindeutig. Vor dem Duell beim VfV 06 Hildesheim betont Kristian Arambasic vor allem die Bedeutung von Mentalität und Einsatzbereitschaft. Der Gegner zählt für den Rehdener Trainer zu den stärksten Teams der Liga: „Für mich haben sie einen der besten Kader der Liga und gehören definitiv zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg.“
Entsprechend hoch ist der Respekt vor der Aufgabe, zumal Hildesheim zuletzt zwei Siege in Folge verbuchen konnte und mit Nachholspielen zusätzliche Chancen im Aufstiegsrennen besitzt.
Trotz der Qualität des Gegners richtet Arambasic den Blick bewusst auf die eigene Mannschaft. Entscheidend sei, an die eigenen Tugenden anzuknüpfen: „Unsere Aufgabe wird es sein, sie zu ärgern, dagegenzuhalten und vor allem unsere Mentalität und Leidenschaft wieder auf den Platz zu bringen.“
Gerade diese Eigenschaften hatten den BSV in den Wochen zuvor stabilisiert, ehe zuletzt Rückschläge folgten. Der Trainer sieht darin den Schlüssel, um auch auswärts bestehen zu können.
Aufarbeitung abgeschlossen, Fokus nach vorn
Die Niederlage im Emsland wurde intern klar analysiert. Für Arambasic ist dieser Prozess abgeschlossen: „Den Auftritt in Meppen haben wir aufgearbeitet und uns in den letzten Tagen intensiv auf Hildesheim vorbereitet.“
Nun gelte es, die richtigen Schlüsse auf dem Platz umzusetzen. Die Marschroute ist klar formuliert: „volle Power, volle Konzentration um den Gegner so richtig zu ärgern, jeder Ball zählt.“
Die Vorbereitung auf das Spiel wird zusätzlich durch personelle Ausfälle erschwert. Mehrere Spieler stehen nicht zur Verfügung, darunter auch gesperrte und verletzte Akteure. Dennoch bleibt der Trainer lösungsorientiert: „Der Rest der Mannschaft ist gesund und einsatzbereit, da lasse ich mir was einfallen.“
Die Situation erfordert Flexibilität – bietet aber zugleich anderen Spielern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Neben der sportlichen Vorbereitung richtet Arambasic auch einen klaren Appell an das Umfeld: „Kommt nach Hildesheim, feuert die Mannschaft an und helft den Jungs, das Beste aus sich herauszuholen.“
In einer Partie, die voraussichtlich von Intensität und wenigen entscheidenden Momenten geprägt sein wird, könne jede Unterstützung von außen den Unterschied machen.