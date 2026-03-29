Arambasic fordert Reaktion und Mentalität

Klare Worte vor anspruchsvoller Aufgabe Die Ausgangslage ist anspruchsvoll, die Botschaft eindeutig. Vor dem Duell beim VfV 06 Hildesheim betont Kristian Arambasic vor allem die Bedeutung von Mentalität und Einsatzbereitschaft. Der Gegner zählt für den Rehdener Trainer zu den stärksten Teams der Liga: „Für mich haben sie einen der besten Kader der Liga und gehören definitiv zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg.“ Entsprechend hoch ist der Respekt vor der Aufgabe, zumal Hildesheim zuletzt zwei Siege in Folge verbuchen konnte und mit Nachholspielen zusätzliche Chancen im Aufstiegsrennen besitzt.

Trotz der Qualität des Gegners richtet Arambasic den Blick bewusst auf die eigene Mannschaft. Entscheidend sei, an die eigenen Tugenden anzuknüpfen: „Unsere Aufgabe wird es sein, sie zu ärgern, dagegenzuhalten und vor allem unsere Mentalität und Leidenschaft wieder auf den Platz zu bringen.“ Gerade diese Eigenschaften hatten den BSV in den Wochen zuvor stabilisiert, ehe zuletzt Rückschläge folgten. Der Trainer sieht darin den Schlüssel, um auch auswärts bestehen zu können.