Arambasic-Elf will Heimserie starten

Am Samstag (14 Uhr) wartet auf den BSV Schwarz-Weiß Rehden die nächste Aufgabe in der Oberliga Niedersachsen: In den Waldsportstätten gastiert der 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg bei Lupo Martini Wolfsburg wollen die Schwarz-Weißen von Trainer Kristian Arambasic den Rückenwind nutzen und auch im zweiten Heimauftritt der Saison punkten.

Der Saisonstart verlief durchwachsen: Auf das Aus im NFV-Pokal beim FC Verden 04 (2:3) und die unglückliche 1:2-Niederlage gegen die U23 des SV Meppen folgte die richtige Reaktion. In Wolfsburg überzeugte der BSV durch Ballkontrolle, Effizienz und ein geschlossenes Defensivverhalten. „Wir haben das Spiel klar beherrscht und den Gegner schnell in die eigene Hälfte gedrückt“, bilanzierte Arambasic nach dem Kantersieg.

Die Gäste aus dem Deister treten mit einer durchwachsenen Bilanz an. Nach zwei knappen Pflichtspielsiegen folgte am vergangenen Wochenende ein 1:4 gegen Meppens U23. Trainer Boris Besovic sprach dabei von fehlenden „Basics“ in der Defensive. Dennoch gilt Germania als kompakt auftretendes, laufstarkes Team mit viel Teamgeist. Offensiv sorgen Tigrinho, Nick Bode und Joker Adrian Becker für Gefahr, defensiv stützen Kapitän Julius Langfeld und Routinier Lasse Denker die Mannschaft.

Mit drei Punkten aus zwei Partien haben die Rehdener eine solide Basis geschaffen. Gegen Germania soll nun der erste Heimdreier folgen, um sich früh in der Tabelle oben festzusetzen.

Personal: Sperre, Verletzungen und Rückkehrer

Beim BSV fehlen weiterhin die beiden Langzeitverletzten Daniel Jung und David Lučić. Zudem pausiert Oleksii Mazur nach seiner Roten Karte letztmals, während Torhüter Pascal Wiewrodt wegen eines Bänderrisses ausfällt. Max Kummer laboriert noch an Hüftproblemen. Ansonsten steht Arambasic der Kader geschlossen zur Verfügung.

„Egestorf ist in dieser frühen Phase eine Wundertüte“, erklärt Arambasic. „Sie haben sich stark verändert, einige Spieler sind neu, andere weg – das macht sie unberechenbar. Sie pressen hoch, sind robust in den Zweikämpfen und gefährlich im Umschalten.“

Für seine Elf hat der Trainer einen klaren Matchplan: „Wir wollen unsere kontrollierte Offensive konzentriert aufziehen. Gegen Wolfsburg haben wir es gut gemacht, aber gerade in der zweiten Halbzeit war da noch Luft nach oben. Wir müssen die Chancen konsequenter nutzen. Wichtig ist, dass wir die Null halten – darauf können wir aufbauen.“

Seit 2016 trafen beide Teams zehnmal in der Oberliga aufeinander – die Statistik ist ausgeglichen mit je drei Siegen und vier Unentschieden. In der Vorsaison siegte der BSV in Egestorf 2:1, während das Rückspiel in Rehden torlos blieb. Alles spricht auch diesmal für ein enges Duell.

Fans sollen Push geben

Zum Heimspielauftakt appelliert der Verein an die Unterstützung von den Rängen: „Wir brauchen euch – eure Stimmen, eure Leidenschaft, eure schwarz-weiße Power. Gemeinsam schaffen wir es, die drei Punkte hierzubehalten!“